Pronostico Aberdeen-Rovaniemi | Europa League 11-7-2019 e info

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019)di, primo turno eliminatorio, giovedì 11 luglio//– Rispetto all’anno scorso, quando l’incrociò il Burnley, il sorteggio ha voluto molto più bene agli scozzesi. Abbordabilissima la sfida contro i finlandesi del, che nel 2018 hanno conquistato la seconda piazza con un’enormità di distacco dall’HJK. Per il club nordico si tratta di un ritorno, dopo 3 anni di assenza.Andiamo a vedere il(qui tutti quelli della EL) e l’analisi.⇓ ⇓ ⇓Come arrivano?Nelle prime amichevoli non si può certo dire che l’abbia particolarmente brillato, mentre lo scorso campionato i biancorossi hanno chiuso quarti a pari merito con il Kilmarnock (terzo), perdendo in Coppa di Scozia.Ma la stagione della squadra del villaggio di Babbo Natale (cercatelo su Google, è la prima cosa che vi ...