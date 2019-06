Judo | Europei 2019 | Antonio Esposito è quinto nei -81 kg dopo aver perso la finalina con

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Centracchio conquista un magnifico bronzo nei 63 kg! Esposito quinto nei -81 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 17.37 In corso di svolgimento la finalina degli 81 kg tra il tedesco Wieczerzak e l’ungherese Ungvari. 17.34 Finisce così per l’Italia la seconda giornata di gare dell’Europeo, anche se il programma continua con le ultime due sfide della ...

Judo - Europei 2019 : Maria Centracchio di bronzo nei 63 kg! Sconfitta la polacca Talach nello spareggio per il podio : Si apre con una fantastica notizia per l’Italia il Final Block della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk. Maria Centracchio ha concluso un percorso strepitoso con una soffertissima vittoria nello spareggio per il bronzo contro la polacca Karolina Talach ed ha così regalato alla selezione tricolore la seconda medaglia della rassegna continentale dopo l’argento ...

Judo - Europei 2019 : Maria Centracchio perde con Schlesinger - lotterà per il bronzo tra i 63 kg : Maria Centracchio si è dovuta arrendere al cospetto della britannica Alice Schlesinger nella semifinale della categoria 63 kg agli Europei 2019 di Judo in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). L’azzurra ha tenuto testa con grande personalità a un’avversaria particolarmente quotata e insidiosa, la nostra portacolori ha provato a fronteggiare la rivale per inseguire l’accesso all’atto conclusivo della rassegna ...

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito si ferma ai quarti di finale degli 81 kg. Si giocherà il bronzo ai ripescaggi : Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Antonio Esposito agli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia). L’azzurro, dopo aver superato nella categoria degli 81 kg il forte russo Alan Khubetsov e il greco Alexios Ntanatsidis, terzo quest’anno nel Grand Prix a Marrakech e vincitore l’anno passato nell’Aktau Asian Open, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del bulgaro Ivaylo Ivanov, secondo nel Grand Slam ...

Judo - Europei 2019 : Maria Centracchio vola in semifinale nei 63 kg! Con la britannica Schlesinger in palio un posto in finale : Grandissima impresa di Maria Centracchio, che vola in semifinale ai Campionati Europei 2019 di Judo nella categoria 63 kg. La Judoka italiana, dopo aver sconfitto Puche e Franssen nei primi due turni, si è sbarazzata anche dell’ostica polacca Agata Ozdoba-Black (n.7 del seeding) nella finale della Pool C guadagnandosi il pass per la semifinale contro la britannica Alice Schlesinger e confermandosi ad altissimi livelli internazionali dopo ...

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito accede ai quarti di finale! L’azzurro insegue il sogno delle medaglie negli 81 kg : Una Minsk che potrebbe riservare qualcosa di bello al campano Antonio Esposito. Il Judoka italiano impegnato quest’oggi negli Europei 2019 in Bielorussia continua nel proprio incedere nella categoria degli 81 kg. L’azzurro, classe ’94, dopo essersi imposto al Golden Score contro il forte russo Alan Khubetsov, ha sconfitto in un match molto tirato il greco Alexios Ntanatsidis, terzo quest’anno nel Grand Prix a Marrakech e ...

Judo - Europei 2019 : Carola Paissoni sconfitta agli ottavi da Pogorzelec in un incontro molto equilibrato : Si conclude con l’amaro in bocca e con molti rimpianti l’avventura di Carola Paissoni nel tabellone dei 70 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo a Minsk. Nella capitale bielorussa è infatti appena andato in scena un ottavo di finale estremamente tattico e poco spettacolare in cui alla fine è stata la polacca Daria Pogorzelec ad ottenere la vittoria e la qualificazione per la finale della Pool D. La contesa si apre in maniera molto ...

