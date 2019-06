Per la leadership dei Tories è sfida Johnson - Hunt

Gli ultimi candidati ancora in corsa Per la leadership del Partito Conservatore sono Boris Johnson - Jeremy Hunt e Michael Gove : Gli ultimi tre candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove. Dopo una votazione tenuta questa mattina è stato infatti eliminato il candidato Sajid Javid, che ha ricevuto meno voti degli altri:

Huawei rivede i propri piani Per la leadership nel mercato smartphone : Shao yang, Chief Strategy Officier di Huawei, conferma che sarà necessario rivedere i piani per raggiungere la leadership nel mercato degli smartphone. L'articolo Huawei rivede i propri piani per la leadership nel mercato smartphone proviene da TuttoAndroid.

Facebook - attacco alla leadership di Zuckerberg ma il fortino è inespugnabile. Ecco Perché : Il potere nelle mani del Ceo - che pur detenendo il 13% delle azioni, ha il 58% di diritti sul voto, blindando ogni decisione – sta diventando un argomento spinoso, anno dopo anno. I casi Cambridge Analytica e Russiagate hanno minato una stabilità apparente che andava avanti da tempo...

Facebook - attacco alla leadership di Zuckerberg. Ma ecco Perché il fortino è inespugnabile : Il potere nelle mani del Ceo - che pur detenendo il 13% delle azioni, ha il 58% di diritti sul voto, blindando ogni decisione – sta diventando un argomento spinoso, anno dopo anno. I casi Cambridge Analytica e Russiagate hanno minato una stabilità apparente che andava avanti da tempo...

WRC : Hyundai in Portogallo Per difendere la leadership : Hyundai Motorsport punta a consolidare il primato nella classifica costruttori del Mondiale WRC al Rally del Portogallo, dove un anno fa il team ha conquistato la vittoria. Settimo appuntamento della stagione 2019, il rally lusitano continua la serie di gare su sterrato facendo seguito alle due appena corse in terra sudamericana, dove il team – […] L'articolo WRC: Hyundai in Portogallo per difendere la leadership sembra essere il primo su ...

Di Maio sotto assedio : leadership condivisa Per la guida del M5S : Un passo indietro è scontato. Non subito. Arriverà presto. Perché il potere glorifica, ma può anche diventare insostenibile. Soprattutto se è una somma di cariche che, dopo un fallimento politico, diventano improvvisamente troppe. Soprattutto se sono i tuoi uomini a chiederlo. Da tempo Luigi Di Maio stava pensando di lasciare uno dei due ministeri ...

M5s - Paragone : “Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio. Il Movimento Per ripartire ha bisogno di una leadership h24” : “Le dimissioni di Primo Di Nicola da vice capogruppo dei Senatori M5S? “Che ci sia bisogno di discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità di debba esaurire con nella decisioni di Primo credo di no”. Gianluigi Paragone così fuori da Palazzo Madama commenta il difficile momento del M5S. L’assemblea dei parlamentari M5s (prevista per domani, ndr) “è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. ...

Sondaggio Youtrend Per Omnibus - la politologa Sofia Ventura : "Pd partito senza volto e leadership" : I sondaggi danno dei numeri che rappresentano sul momento il consenso dei cittadini per un partito o per un altro ma non dicono se quel partito politico ha un futuro. E quando Sofia Ventura, politologa dell'Università di Bologna, ha visto i dati dell'ultimo Sondaggio Youtrend illustrato in diretta a

Formula E : DS TECHEETAH a Monaco Per rafforzare la leadership : Il celebre circuito di Monaco ospita la Formula E per la terza volta. Le due DS E-TENSE FE19 dovranno affrontare altre 20 monoposto su un tracciato specifico studiato per il Principato, con 12 curve in 1,765 chilometri. Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH : «Arriviamo a Monaco con sette punti di vantaggio sul diretto avversario. […] L'articolo Formula E: DS TECHEETAH a Monaco per rafforzare la leadership sembra essere il primo su ...

Milan - 4 nodi Per Gattuso : modulo - gol - gestione e leadership : Quattro nodi per quattro giornate. Lo slogan fa senza dubbio un certo effetto ma è solo simbolico, perché Rino Gattuso dovrà scioglierli ben prima di arrivare alla fine del poker con Bologna, ...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen Per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen Per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...