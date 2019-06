Calciomercato primo colpo del Crotone | dall’Olanda il ventiseienne centrocampista

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

La rassegna stampa di lunedì 10 giugno – Mondiale femminile e Calciomercato in primo piano sulle prime pagine sportive [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Calciomercato - primo colpo Real Madrid : "l'ammazza-Inter" Jovic dall'Eintracht per 65 milioni - ora Hazard : L'ammazza Inter per Zinedine Zidane. È ufficiale il passaggio di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il 21enne attaccante serbo ha firmato con i Blancos un contratto fino al 30 giugno 2025, e il costo d

Calciomercato Napoli - ufficiale il primo acquisto : Di Lorenzo firma un quinquennale : Giovanni Di Lorenzo è un calciatore del Napoli. L’esterno destro difensivo dell’Empoli ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi 5 anni in un albergo sul lungomare napoletano dove, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi e dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è ritrovato con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore aveva sostenuto ieri le visite ...

Calciomercato Inter - Chiesa il primo colpo : poi altri quattro rinforzi : Calciomercato Inter – La nuova Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. Dopo l’allenatore, arriveranno i primo colpi: Chiesa è ritenuta una pedina fondamentale, poi altri quattro rinforzi. Oltre all’arrivo di Godin a guidare la retroguardia nerazzurra, l’Inter pensa a centrocampo e attacco. In mezzo i nomi forti sono quelli di Barella e Pellegrini. Per il centrocampista del Cagliari servono 50 milioni, ...

Calciomercato Inter – Da vecchio pallino di Conte a primo colpo nerazzurro : Dzeko sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez : Edin Dzeko sarà, con grande probabilità, una nuova aggiunta all’attacco dell’Inter: il bomber della Roma è un vecchio pallino di Antonio Conte e si adatta perfettamente a Lautaro Martinez L’era Antonio Conte è ufficialmente iniziata. Quest’oggi, alle 06:00 del mattino in Italia, l’Inter ha dato l’annuncio del nuovo allenatore. Adesso è tempo di pensare al mercato. Il primo regalo dell’Inter al suo ...

Calciomercato Torino - il primo ‘acquisto’ per la prossima stagione è Lyanco : Calciomercato Torino – stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è ...

Calciomercato Sampdoria - ufficializzato il primo colpo di Ferrero : Calciomercato Sampdoria, il club ha ufficializzato il primo colpo della nuova stagione nonostante le chiacchiere relative alla possibile cessione “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico ...

La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il Calciomercato e l’allenatore della Juventus in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una contropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una vontropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Calciomercato Real Madrid - si pensa anche alle uscite : arriva il primo addio : Dopo aver ufficializzato qualche acquisto, e in attesa di un’estate che si preannuncia scoppiettante sul mercato, il Real Madrid pensa anche a fare pulizia. Una delle prime uscite, secondo quanto riferito dai media spagnoli, è il portiere Keylor Navas. Il 32enne portiere costaricano, arrivato nella capitala spagnola 5 anni fa, giocherà titolare l’ultima partita di Liga domenica prossima al Bernabeu contro il Betis per poter ...

La rassegna stampa di sabato 11 maggio – Il Calciomercato in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...