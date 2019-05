Dove trascorreranno la notte elettorale i leader dei partiti

agi

(Di sabato 25 maggio 2019) La lungaper il rinnovo degli europarlamentari italiani ha assunto una valenza anche politica, con i due alleati di governo che si 'sfideranno' a suon di consensi: obiettivo della Lega diventare il primo partito in Italia - ma anche in Europa - e ribaltare gli attuali equilibri di forza interni al governo. Al contrario, per i 5 stelle la partita si gioca tutta nel 'mantenimento' dello status quo, ovvero non perdere terreno sui leghisti. Per questo, i riflettori saranno puntati su i due, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che attenderanno i risultati a distanza: il primo a Milano, nel 'fortino' della Lega in via Bellerio; il secondo a Roma, nelle stanze dei gruppi a Montecitorio. I seggi si chiuderanno alle 23 e subito dopo potranno essere diffusi i primi exit poll. Quindi inizierà subito lo spoglio, e la diffusione delle proiezioni. I primi risultati ufficiali ...

