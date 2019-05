La Juve avrebbe deciso | tre cessioni per arrivare a Chiesa RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Ci aspettiamo una sorta di rivoluzione in casantus: in attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in grado difino in fondo in Champions League. Gran parte degli investimenti, però, passeranno anche dalle, d'altronde l'esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione ha evidentemente appesantito il bilancio dellantus, che a fine giugno dovrebbe attestare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché diventano importantipesanti, e come scrive Tuttosport, sono tre i giocatori a rischio trasferimento in casa bianconera che potrebbero servire per l'acquisto del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto ...

