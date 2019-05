Rugby | Top 12 2019 | Calvisano batte a domicilio il Valorugby ed ipoteca la finale

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - lotta per la salvezza tra Verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana, sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio, vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Rugby - Top12 2019 : ValoRugby Emilia-Petrarca Padova 10-15. I campioni d’Italia agganciano gli emiliani al 3° posto : Nel posticipo della ventesima giornata del Top 12 di Rugby i campioni d’Italia del Petrarca Padova espugnano il campo del ValoRugby Emilia per 10-15 ed agganciano proprio la formazione reggiana al terzo posto, con entrambe le squadre ad un solo punto dall’aritmetica certezza di partecipare alle semifinali scudetto. Tabellino ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano vince e si tiene stretta la vetta - domani big match tra ValoRugby e Petrarca : Si sono giocate oggi cinque delle sei gare valide per la ventesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto il Calvisano tenere la vetta grazie al successo per 34-10 sul Mogliano, mentre il Rovigo tiene il passo sconfiggendo per 40-7 il Viadana. Le Fiamme Oro tengono vive le residue speranze di qualificarsi per le semifinali sconfiggendo per 50-19 il San Donà. In coda il Verona vince in caa del Valsugana per 23-26, ma la Lazio non si dà per ...

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica della diciannovesima giornata. Calvisano si impone nel big match e vola in testa : Diciannovesimo turno per quanto riguarda il Top 12, massimo campionato italiano di Rugby: big match che vede spuntarla in trasferta il Calvisano sul Rovigo, per i campioni in carica c’è la vetta della classifica. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la graduatoria aggiornata. diciannovesima giornata sabato, 23 marzo 2019 15:00 Argos Petrarca Rugby – Mogliano Rugby 1969 58 : 0 Arbitro: Manuel Bottino ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano batte il Petrarca nel big match - ne approfitta il ValoRugby Emilia : Completata la 18ma giornata del Top 12 di Rugby: il Calvisano vince il big match contro il Petrarca e si riporta ad un punto dal Rovigo capolista, mentre ne approfitta il ValoRugby Emilia che, pur soffrendo, batte San Donà e si issa in terza piazza scavalcando proprio i patavini. Le Fiamme Oro vincono con bonus contro Viadana, ma a quattro turni dal termine il quarto posto che vale le semifinali dista 11 punti. Completano il quadro di giornata ...

Rugby - Top12 2019 : nell’anticipo Rovigo-Valsugana 45-0. Capolista qualificata alle semifinali : Il Rovigo passeggia per 45-0 contro il Valsugana nell’anticipo della 18ma giornata del Top 12 di Rugby e vince con bonus, salendo a quota 73 in classifica, staccando Calvisano e, soprattutto, ottenendo l’aritmetica qualificazione alle semifinali scudetto, operazione che domani potrebbe centrare anche Calvisano. Top12 – XVIII giornata – 16.03.19 FEMI-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova 45-0 Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca ...