La profezia di Mourinho | Ecco chi andrà in finale di Champions League

(Di domenica 24 marzo 2019) Sono già passati oltre tre mesi dall'esonero di Joséda parte del Manchester United, con il tecnico portoghese che non vede l'ora di rimettersi in pista. Lo Special One ha diverse offerte ma la sua prossima destinazione, al momento, resta completamente top secret dato che a giugno ci sarà un discreto valzer di panchine che coinvolgerà anche l'ex allenatore di Real Madrid, Inter, Chelsea e Porto., intervistato da France Press, ha parlato di questa edizione dellasbilanciandosi sulla possibiledel primo giugno al Wanda Metropolitano:"Tutti parlano di Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona. So che il mondo si concentra di più sulle individualità, ma io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua a essere uno sport collettivo".ha poi continuato: "La Juventus e il Barcellona sono due grandi candidate ...

