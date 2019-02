Kim Kardashian fa causa a Missguided Usa per 10 milioni di dollari

La figlia di Kim Kardashian : prima cover a 5 anni : In posa come una modella navigata. Perfettamente truccata e alla moda. A soli 5 anni North West si è guadagnata la sua prima cover. Niente di strano, se si pensa che la piccola modella è figlia del rapper Kanye West e della ereditiera miliardaria, nonché socialite Kim Kardashian. Le mele, si sa, non cadono mai troppo lontano dall’albero. La rivista WWD Beauty Inc, per cui North ha posato, ha lodato la bambina per “il suo spiccato ...

Kim Kardashian furiosa con Fashion Nova : 'Smettetela di copiare i vestiti dei designers' : Kim Kardashian attacca furiosamente su Twitter il grande retailer di abbigliamento Fashion Nova. La star del reality show Keeping up with the Kardashians ha accompagnato e presentato ai Beauty Awards 2019 di Los Angeles uno dei parrucchieri del suo glam team e amici più cari Chris Stapleton. Per l’evento Kim ha scelto un vintage di Thierry Mugler della collezione estate/primavera del 1998 che le era stato gentilmente prestato dallo stesso ...

Kim Kardashian indossa la scollatura più audace di sempre? : Kim Kardashian non è nuova alle provocazioni su red carpet, ma un po' ci aveva disabituato. L'occasione per quello che invece verrà ricordato uno dei suoi look più audaci, arriva così, improvvisa e un po' a sorpresa dagli Hollywood Beauty Awards. Celebrity Sightings In Los Angeles - February 17, 2019Kim Kardashian (febbraio 2019)gotpap/Bauer-GriffinLa celebrity, imprenditrice di moda e bellezza oltre che Instagram star, ci si è presentata in un ...

Tutta l’audacia di Kim Kardashian in un abito vintage (firmato Mugler) : L'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianNel mondo della moda, gli archivi di Thierry Mugler sono considerati un po’ ...

Kim Kardashian esplode nell’abito vintage : Kim Kardashian ha catalizzato l’attenzione degli Hollywood Beauty Awards grazie ai social e all’abito che ha indossato. Non è certo nuova a scelte azzardate in fatto di abbigliamento. Kim Kardashian era agli Hollywood Beauty Awards solo in veste di accompagnatrice del suo parrucchiere Chris Appleton. La star dei reality non si è nemmeno fermata sul red carpet per le foto di rito ma, ancora una volta e grazie ai social, l’attenzione mediatica è ...

L'abito di Kim Kardashian fa discutere : Per la serie: "Mi si nota di più nuda o vestita?" Kim Kardashian durante una serata di gala ha fatto un miscuglio di entrambe le cose per presenziare agli Hollywood Beauty Award 2019, accompagnata dall"hairstylist Chris Appleton, che è anche il suo parrucchiere candidato per uno dei premi della serata. Nessuna traccia del marito Kanye West.Si è presentata lasciando tutti a bocca aperta con un abito Thierry Mugler che copriva appena il suo ...

Kim Kardashian parla del bebè in arrivo : «Abbasserà lo stress in famiglia» : Kim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famiglia«Il bebè numero quattro è in arrivo. All’inizio ...

AmfAR Gala : a New York Kim e Kourtney Kardashian stupiscono per le scollature fantasiose : Come da tradizione per dare il via alla New York Fashion Week e, di conseguenza, al mese di sfilate femminili che vedrà il mondo della moda spostarsi dalla Grande Mela a Londra, Milano e Parigi, si è tenuto l'AmfAR Gala. La cena benefica per sostenere la ricerca contro HIV e AIDS in questa edizione ha omaggiato l'attrice ...

Kim Kardashian bionda e super sexy per San Valentino : San Valentino è alle porte e Kim Kardashian lo festeggia a modo suo, ovvero con una serie di foto piccanti pubblicate su Instagram. La star dei social ammicca seducente all’obiettivo, inguainata in abiti attillati o indossando solo la lingerie. La serie di post non è casuale, ma lo scopo è quello di promuovere la nuova fragranza prodotta dal suo brand, che uscirà proprio in occasione della festa degli innamorati. Biondissima per ...

Tagli di capelli per l'inverno : la chioma liscia di Kim Kardashian e il balayage : Sono tanti e nuovi i Tagli di capelli da sfoggiare questo inverno. Le proposte sono diverse, e di seguito elencheremo le novità per rinnovare nel migliore dei modi il proprio look. Nuovo Taglio La famosa Kim Kardashian è tra le vip che ultimamente stanno 'lanciando' nuove ed inaspettate mode. Kim di recente sta sfoggiando un Taglio in stile Cleopatra. Su questo look i capelli risultano molto lisci e alcune ciocche cadono ai lati del volto: ...

Kim Kardashian avrebbe ricevuto l’ordine di far pace con Taylor Swift : C'entra la nuova etichetta della cantante The post Kim Kardashian avrebbe ricevuto l’ordine di far pace con Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian ha ufficialmente chiuso la faida contro Taylor Swift : Seppellita l'ascia di guerra The post Kim Kardashian ha ufficialmente chiuso la faida contro Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian : quarto figlio con madre surrogata : Kim Kardashian ha confermato le indiscrezioni di queste settimane: aspetta il quarto figlio da una madre surrogata . È stata lei stessa a raccontarlo, come riporta il Mirror , durante una sua ...

Kim Kardashian ha confermato che lei e Kanye West avranno presto il quarto figlio : Ha svelato che sarà un maschietto The post Kim Kardashian ha confermato che lei e Kanye West avranno presto il quarto figlio appeared first on News Mtv Italia.