Tour of Oman – Non c’è pace per Pozzovivo | ancora una terribile caduta per il ciclista

Tour of Oman 2019 : splendida volata di Giacomo Nizzolo nella sesta tappa! Alexey Lutsenko trionfa nella classifica generale : Italia protagonista nella volata con cui si è conclusa la sesta e ultima frazione del Tour of Oman 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC e inserita nel calendario dell’Asia Tour. Sull’arrivo di Matrah Corniche, al termine dei 135.5 km con partenza da Al Mouj Muscat in programma nella giornata di oggi, ad avere la meglio è stato Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data), che ha preceduto Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) e Davide Ballerini ...

Tour of Oman – Pozzovivo sorride nella quinta tappa : “dopo la caduta in Australia è stata dura - ho avuto le risposte che cercavo” : L’entusiasmo di Domenico Pozzovivo dopo il terzo posto di oggi nella quinta tappa del Tour of Oman 2019 Ottima prestazione oggi, nella quinta tappa del Tour of Oman, per Domenico Pozzovivo: il ciclista della Bahrain Merida ha chiuso la sua gara al terzo posto, alle spalle di Lutsenko e Freiller. “Sono molto felice per il mio terzo posto alla fine della tappa regina. Ho attaccato insieme a Lutsenko anche per provare a prendere i ...

Ancora Lutsenko - il Tour dell'Oman ormai è suo : Alexey Lutsenko, Astana, ha vinto la quinta e penultima tappa del Tour dell'Oman, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Il kazako, al terzo successo nella corsa, ha preceduto sul traguardo,...

Ciclismo - Tour of Oman – Lutsenko ha una marcia in più : il kazako si prende la 5ª tappa : Alexey Lutsenko conquista la 5ª tappa del Tour of Oman: il capitano dell’Astana chiude davanti a Greiller e Pozzovivo Il Tour of Oman prosegue nel segno di Alexey Lutsenko. Il capitano dell’Astana si prende la 5ª tappa, i 152 km che hanno portato da Samayil a Jabal Al Akhdhar, dominando sulla Green Mountain e ipotecando il successo finale. Il ciclista kazako ha concluso la corsa in maniera magistrale, beffando negli ultimi 100 metri ...

Tour of Oman 2019 : Sonny Colbrelli trionfa nella quarta tappa! Battuto Greg Van Avermaet : Sonny Colbrelli timbra il primo successo stagionale nella quarta tappa del Tour of Oman 2019. Il corridore della Bahrain Merida era tra i più attesi in questa corsa e non ha deluso le aspettative, riuscendo a centrare il bersaglio grosso. Il 28enne lombardo ha sfruttato la sua esplosività sull’arrivo in leggera salita all’Oman Convention & Exhibition Center, riuscendo a battere in volata il belga Greg Van Avermaet (CCC) e il francese Clément ...

Tour of Oman 2019 - Alexey Lutsenko vince la terza tappa : bis del kazako che si prende la maglia - Pozzovivo quinto : Alexey Lutsenko ha vinto la terza tappa del Tour of Oman 2019 (192,5 km particolarmente mossi da Al Qurum a Qurayyat), il kazako ha così realizzato un bellissimo bis dopo che si era imposto nella giornata di ieri. Il corridore dell’Astana indossa anche la maglia di leader della classifica generale e si candida al trionfo finale di questa breve corsa a tappe (ora ha 18 secondi di margine su Herrada). Lutsenko ha tagliato il traguardo di ...