Usa - Inviato a Trump un rapporto sui dazi | aumenta il rischio di nuove tariffe

Rinviato incontro tra Usa e Talebani : 21.49 E' stato cancellato l'incontro programmato tra i Talebani afgani e i rappresentanti Usa che si sarebbe dovuto tenere lunedì a Islamabad in Pakistan. Lo ha reso noto il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid. "Sfortunatamente -ha detto Mujahid- la maggior parte dei membri della squadra negoziale non è stata in grado di viaggiare a causa della lista nera degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, e l'incontro è stato Rinviato".

Maduro invita inviato Usa a Caracas : Subito dopo ha assicurato però di non avere alcuna intenzione di dimettersi e che, anzi, promette di rimettere in piedi l'economia "se Trump toglierà le sue mani infette dal Venezuela". Poi ha ...

Maduro invita inviato Usa Abrams a Caracas : Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha invitato l'inviato Usa Elliot Abrams in Venezuela. Lo ha detto in una intervista esclusiva all'Associated Press, precisando che ci sono stati in questi giorni 'colloqui distesi' tra funzionari dei due Paesi a New York.

Afghanistan : inviato Usa - presto intesa : ANSA, - WASHINGTON, 9 FEB - L'inviato Usa per l'Afghanistan Zalmay Khalilzad ha riferito che spera in un accordo di pace prima delle prossime presidenziali di luglio ma ha precisato che restano ancora ...

Ozzy Osbourne malato : rinviato il tour europeo (inclUsa la tappa italiana) : Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Una brutta influenza. È questo il motivo che ha spinto Ozzy Osbourne a posticipare le prime quattro date del suo tour, No more tours 2, inclusa quella italiana prevista all’Unipol Arena di Bologna l’1 marzo. L’ordine viene direttamente dai medici, che hanno consigliato allo storico frontman dei Black Sabbath di ...

Vela – Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli a caUsa del poco vento nel golfo di Napoli : Troppo poco vento nel golfo di Napoli, Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli poco vento nel golfo di Napoli, Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli. La regata velica organizzata dal Club Nautico della Vela, quinto appuntamento del Campionato Invernale di Vela d’altura del golfo di Napoli 2018-19, non s’è disputata: troppo debole il vento sul campo di regata, il CdR ha ordinato agli equipaggi di rientrare nel porticciolo di Santa Lucia. Il ...

L'Isola dei Famosi : Nardi inviato - D'EUsanio e Parietti opinioniste - Jeremias in dubbio : La nuova edizione delL'Isola dei Famosi è ai nastri di partenza: giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del reality affidato ancora una volta alla veterana Alessia Marcuzzi. A circa due settimane dal via, sui social network sono stati ufficializzati i nomi dei membri del cast fisso del format: Filippo Nardi sarà l'inviato dall'Honduras, Alba Parietti e Alda D'Eusanio le opinioniste in studio e Marina La Rosa è la prima ...

Addio a Dino De Lorenzo - storico inviato del Mattino negli Usa e in Cina : Al Mattino, De Lorenzo divenne capo delle pagine economiche curando la cronaca dei principali avvenimenti del settore come le vicende dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco. Ricordato da tutti per la sua ...

Inviato Usa anti-Isis si dimette : NEW YORK, 22 DIC - L'Inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Contro Trump - lascia inviato Usa anti Is : 18.44 L'inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria. McGurk doveva lasciare a febbraio 2019. Secondo lui l'Isis è in fuga, ma non sconfitto e il prematuro ritiro potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa. Dal canto suo Trump: "In Siria saremmo dovuti restare 3 mesi: accadeva 7 anni fa. Quando sono ...

