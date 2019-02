Il Festival non cambia | gag tradizionali in un copione statico

Sanremo 2019 - le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival : e spunta Beppe Vessicchio (che fa una rapina in banca) : Nella settimana del Festival di Sanremo, tutti guardano il Festival di Sanremo (o almeno ne parlano). E allora i The Jackal hanno stilato dieci divertenti modi per dire no alla più celebre kermesse della musica italiana. Nel video compare anche il maestro Beppe Vessicchio, il cui nome è stato un tormentone anche nelle scorse edizioni. Video Facebook/The Jackal L'articolo Sanremo 2019, le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival: e ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni "non a proprio agio". Bomba sul Festival dalla big Rai : il "dettaglio" stonato : Più che impettito, un Claudio Baglioni "non a proprio agio" al debutto del Festival di Sanremo 2019. A pesare sulla tensione del direttore artistico, al secondo anno all'Ariston, non sarebbero tanto le polemiche politiche con Matteo Salvini e i migranti né le bordate di Striscia la Notizia sul suo c

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pierfrancesco Favino torna sul palco dell’Ariston : perché non resta? – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Andrea Bocelli e il Festival di Sanremo : 'Non potrei mai fare il direttore artistico' : Andrea Bocelli e il suo giovane figlio sono sul palco del Festival di Sanremo come ospiti, ma Andrea Bocelli chiarisce che non sarebbe disposto a fare il direttore artistico in quanto ritiene di non esserne capace. Andrea Bocelli dichiara "Non potrei fare il direttore artistico, sarebbe come se facessi il chirurgo" Andrea Bocelli è accompagnato dall'amata moglie Veronica e da suo figlio Matteo, col quale si gode la fama, gli scatti dei ...

Sanremo : Claudio Baglioni e Teresa De Santis confermano che 'non è un Festival politico' : Dopo le numerose polemiche che hanno colpito il festival di Sanremo 2019, nel giorno dell'inizio di uno degli eventi mediatici più attesi d'Italia arrivano delle rassicurazioni. Teresa De Santis, direttore di Rai 1 al suo primo evento di alto livello, ha assicurato che il festival di Sanremo sarà all'insegna dell'italianità, mentre Claudio Baglioni ha specificato che "non è un festival politico.. a meno che non accadano a mia insaputa delle ...

Sanremo - De Santis : Festival non sarà anestetico né anestetizzato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lorella Cuccarini : "Standing ovation per Frizzi a Sanremo 2019 - ma non gli hanno mai proposto conduzione Festival" : Nel giorno in cui Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, il direttore di Rai1 Teresa De Santis, in apertura della conferenza stampa di Sanremo 2019 di martedì 5 febbraio, ha omaggiato il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo:Volevo ricordare una cosa importante: il compleanno di Fabrizio Frizzi. Non potere avere Frizzi, ragazzo straordinario, nella Rai 1 che mi è stata affidata, è stata l'unica cosa che mi è dispiaciuta. prosegui la ...

Non è il Festival del casino : Festival sovranista e autarchico? Sì, ma che si schiera in difesa dei migranti. Sanremo del conflitto di interessi? Forse, però pure delle scelte di qualità. Screzi e conflitti? Può darsi, ma alla ...

Sanremo - al via il Festival sovranista. "Ma qui non si parla di politica" : La scenografia, almeno, mette tutti d'accordo. Ogni anno, l'Ariston sembra molto più ampio di quanto non sia. Per il Baglioni bis, però, in aggiunta ai soliti rutilanti effetti di luce ci sono anche ...

Sanremo - Marcella Bella contro Claudio Baglioni : "Di cosa non si rende conto". Perché il Festival può fallire : Domani inizia il Festival di Sanremo e Marcella Bella, in un’intervista rilasciata al Tempo, ha detto la sua sulle scelte del direttore artistico Claudio Baglioni. Anche quest’anno la cantante catanese ha deciso di non partecipare, dicendo come ormai la kermesse canora per lei sia un’esperienza lega

"Non sarà un Festival politico". La mission impossible di Claudio Baglioni : Nella piazza grande d'Italia, quale diventa Sanremo per almeno una settimana, non si può evitare di parlare di politica. Suonano quindi piuttosto bizzarre le dichiarazioni di intenti di Claudio Baglioni, che promette un Festival "non politico". Questo non solo perché è stato lui per primo a buttarla in politica con la primissima polemica della kermesse ( "Siamo alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni ...

Baglioni : "Non sarà un Festival politico" : "Non sarà un festival politico. A meno che non accadano a mia insaputa delle cose". Claudio Baglioni risponde ironicamente in conferenza stampa alle domande su possibili incursioni della politica sul palco del Teatro Ariston di Sanremo . "Nella parte intrattenimento vincerà la leggerezza", dice Baglioni. "Dovrebbe essere il festival dell'armonia", ribadisce il direttore artistico. ...