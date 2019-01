: Card. #Bassetti ai liberi e forti di oggi: lavorate insieme per l'unità del Paese - Vatican News #Cei #Italia… - vaticannews_it : Card. #Bassetti ai liberi e forti di oggi: lavorate insieme per l'unità del Paese - Vatican News #Cei #Italia… - TelevideoRai101 : Cei: Italia non si divida sui migranti - ferillo2 : RT @mgmaglie: FontanadiTrevi, le monetine non andranno più alla Caritas.Avvenire,quotidiano della Cei,ci fa un titolo in prima pagina:Le mo… -

"Lavorate insieme per l'unità del Paese, fate rete, condividete esperienza e innovazione".E'l'appello del card. Bassetti in apertura del Consiglio Cei. "Come Chiesa faremo la nostra parte", assicura."Sui poveri non ci è dato dividerci, né agire per approssimazioneincalza-la nostra storia e la nostra cultura ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo e in Europa".Ed elogia gli enti no profit:"Più di ieri c'è bisogno di questa società civile organizzata che risponde ai bisogni con la forza dell'esperienza e creatività".(Di lunedì 14 gennaio 2019)