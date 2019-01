blogo

: #Boom!, su #Nove arriva la nuova edizione (con la novità della bomba strategica) - Varych4 : #Boom!, su #Nove arriva la nuova edizione (con la novità della bomba strategica) - tvblogit : Boom!, su Nove arriva la nuova edizione (con la novità della bomba strategica) - musicaworldIT : ‘Boom!’: il game show con Max Giusti torna dal 7 gennaio sul NOVE -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Le bombe sono pronte ad esploderemente: dopo il lungo stop (l'ultima puntata è andata in onda ad aprile per fare spazio, in autunno, a Chi ti conosce?),torna da questa sera, 7 gennaio 2019, alle 20:20 su. La quinta, che vede sempre come padrone di casa Max Giusti, riserverà alcune, con l'obiettivo di rinfrescare il meccanismo di gioco e renderlo ancora più interessante.Ledi2019 La primariguarda le squadre: non saranno, infatti, più composte da quattro giocatori, ma da tre, siano parenti, colleghi o amici. Il primo round, quello delle bombe nere, vedrà sempre quattro domande a risposta multipla: i concorrenti dovranno disinnescare latagliando i cavi delle risposte sbagliate e lasciando solo quellorisposta che ritengono corretta. In caso di risposta esatta, il loro montepremi sale, altrimenti si ritroveranno ...