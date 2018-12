Serie A | l’analisi della giornata | sprofondo rossonero e rinascita Milinkovic-Savic

calcioweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) E’ andata in scena la 17^del campionato diA, adesso in arrivo il tour de force in vista di una pausa per permettere alle squadre di rifiatare. L’ultimo turno si è aperto con i lunch match tra Lazio e Cagliari, da segnalare dalla partita dell’Olimpico non solo il controsorpasso al Milan in chiave Champions League ma anche ladi, il centrocampista ha attraversato un momento veramente duro ma adesso può iniziare una nuova stagione per il serbo. Prestazione di alto livello per il calciatore di Simone Inzaghi,è scoppiato in lacrime dopo il gol contro i sardi, una ‘liberazione’ dopo la contestazione dei tifosi biancocelesti ed una stagione che fino al momento è stata deludente per mister 110 milioni. Adesso può essere l’uomo in più, per il Cagliari invece è stato un passo indietro in zona ...