Il mondo di Patty | la polizia dà la caccia a Juan Darthes e lui scappa in Brasile

Il mondo di Patty : la coprotagonista accusa l’attore Juan Darthes. Il racconto è shock : Thelma Fardin Tra accuse di violenza carnale ed inquietanti rivelazioni, dieci anni dopo – al tempo del Metoo – Il mondo di Patty ha perso la propria innocenza adolescenziale e si è rivelato un horror col mostro in agguato. Ha suscitato scandalo la denuncia per abusi sessuali che l’attrice Thelma Fardin (nota per essere stata tra le protagoniste della suddetta serie tv) ha rivolto contro il collega Juan Darthes, ...

Juan de Il mondo di Patty lascia l'Argentina dopo le accuse di violenza sessuale : Lo scandalo che riguarda l'attore Juan Darthes, protagonista della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, continua ad arricchirsi sempre di più di nuovi clamorosi dettagli che non passano inosservati e che hanno suscitato un vespaio di polemiche soprattutto in Argentina. Da settimane, infatti, non si fa altro che parlare delle confessioni choc di Thelma Fardin, la quale ha rivelato di essere stata abusata sessualmente dall'attore, durante una ...

Nuovo scandalo per Il mondo di Patty : anche i maschi vittime di molestie sessuali : Si continua a parlare dello scandalo molestie che ha travolto i protagonisti della serie televisiva Il Mondo di Patty. In queste settimane, infatti, in Argentina non si è parlato d'altro sui giornali e in televisione dopo che l'attrice Thelma Fardin, ha dichiarato di essere stata abusata dall'attore Juan Darthes, uno dei protagonisti maschili. Un'accusa a dir poco clamorosa che ha creato una reazione a catena, dato che anche altri attori ...

Il mondo di Patty - 'Oggi è dura essere etero' : le parole in difesa di Juan Darthes del collega Martin Bossi : 'Se io dovessi essere provocato, baciato e toccato da una donna le persone si metterebbero a ridere mentre se è l'uomo a violentare subito a puntare il dito contro'. Una presa di posizione diversa ...

Antonella de Il mondo di Patty ricorda la notte della terribile violenza : 'Ho pianto' : Si continua a parlare dello scandalo molestie sessuali avvenuto sul set della fiction Il Mondo di Patty e in queste ultime ore abbiamo visto che una delle attrici più amate dal pubblico ha scelto di parlare e di dire la sua versione dei fatti. Stiamo parlando di Brenda Asnicar, nota al grande pubblico che seguiva la serie tv per essere Antonella, la rivale bella di Patty, che al contrario si sentiva un brutto anatroccolo. La ragazza, in una ...

Il mondo di Patty - la moglie di Juan si scaglia contro gli attori : 'E' tutto un complotto' : Si continua a parlare dello scandalo che ha avuto protagonista l'attore Juan Darthes, noto al grande pubblico italiano per la sua partecipazione alla serie televisiva Il mondo di Patty, che grande successo ottenne anche da noi in Italia. In questi giorni, molte delle attrici che hanno preso parte alla serie, hanno puntato il dito contro l'attore accusando di averle molestate sul set. Accuse decisamente molto forti, le quali hanno scatenato la ...

Il mondo di Patty - Laura Esquivel e la rivelazione sugli abusi sessuali : 'Ho sentito delle urla nello studio' : La protagonista de Il mondo di Patty , Laura Esquivel , è tornata a parlare della denuncia di abusi sessuali fatta da Thelma Fardin ai danni di Juan Darthes . Intervistata da una televisione locale, ...

Il mondo di Patty - teoria agghiacciante della moglie di Juan Darthes : 'Stupri? No - complotto : chi c'è dietro' : Le denunce pubbliche di abusi sessuali di Thelma Fardin , Giusy de Il mondo di Patty , ai danni di Juan Darthes, hanno toccato profondamente tutto il cast dell'amata serie televisiva. Oltre ai ...

Il mondo di Patty - la verità di Laura Esquivel che mette nei guai Juan : 'Mi disgusta' : Si continua a parlare dello scandalo molestie sessuali che riguarda gli attori protagonisti della fiction Il mondo di Patty, il quale si allarga sempre di più: uno scandalo che sta tenendo banco in Argentina, con continue interviste dei vari attori. Nelle ultime ore ha parlato anche la protagonista assoluta della serie tv, Laura Esquivel, che vestiva proprio i panni di Patty, la quale ha usato termini molto forti nei confronti dell'attore Juan ...

Il mondo di Patty - bufera anche su Nicolas : 'Nella serie eri un personaggio pedofilo' : Lo scandalo riguardante gli attori protagonisti de Il mondo di Patty continua a tenere banco in Argentina, dove da un po' di giorni non si fa altro che parlare delle tremende accuse sessuali che sono state mosse da alcune delle attrici della fiction, all'epoca minorenni, nei confronti di alcuni attori e produttori. Accuse al vetriolo che stanno scatenando un accesissimo dibattito, al punto che quasi tutti i protagonisti della serie stanno ...

Il mondo di Patty - Brenda Asnicar rivela di aver detto no a Juan Darthes : 'Lui mi voleva' : L'indiscrezione che vede Juan Darthes, attore-protagonista nella serie-TV argentina trasmessa anche in Italia 'Il Mondo di Patty', accusato di aver compiuto abusi e molestie sessuali ai danni di alcuni attori ingaggiati nel cast della succitata serie televisiva, ha letteralmente invaso la rete in poco tempo. Dopo la divulgazione della cruda testimonianza riportata da Thelma Fardin ('Giusy'), la quale sostiene di essere stata abusata sessualmente ...

Il mondo di Patty - la nuova confessione di Caterina : 'Ho le foto della notte degli abusi' : Lo scandalo che ha travolto i protagonisti della serie tv Il mondo di Patty si allarga sempre di più e nel corso delle ultime ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni che hanno fatto il giro del web e dei social in Argentina. Come ben saprete, infatti, alcune delle attrici protagoniste della serie avevano puntato il dito contro l'attore che vestiva i panni di Leandro, sostenendo che ai tempi delle riprese della serie tv aveva ...

Il mondo di Patty - parla la protagonista : 'Quello che ha fatto Juan è deplorevole' : Giorni fa l'attrice Thelma Fardin, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha stupito tutti confessando di essere stata vittima di molestie sessuali quando aveva solo 16 anni. La 26enne argentina, che interpretava Giusy ne "Il mondo di Patty", ha affermato di essere stata violentata nel 2009 da un suo collega di 46 anni. L'accusato è Juan Darthés, l'attore che interpretava Leandro nella telenovela argentina. In seguito a questa ...

Il mondo di Patty - Juan Darthés respinge le accuse di Thelma Fardin : ‘Se mi condannano mi uccido’ : “Se mi condanneranno mi ucciderò“: questa la risposta di Juan Darthés alle accuse di violenza carnale che Thelma Fardín gli ha rivolto nei giorni passati. L’ex attore de Il mondo di Patty si è difeso a spada tratta, negando più che ha potuto la ricostruzione dei fatti che ha dato la ex collega – all’epoca appena sedicenne – e proponendone una sua, molto diversa: “Lei si è avvicinata a me, mi provocava, ...