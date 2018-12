Capo ultrà Milan | Salvini | Mai visto prima | se avessi saputo avrei evitato

Salvini fa marcia indietro : ‘Non sapevo chi fosse il Capo ultrà condannato - faccio foto con tutti’. Renzi : “Vergognati e dimettiti” : Tre giorni e una rivendicazione dopo, Matteo Salvini fa marcia indietro e prova a giustificare la partecipazione alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan e le chiacchiere con il capoultras rossonero Luca Lucci, condannato per droga e con precedenti per violenza da stadio e aggressione a un tifoso dell’Inter. Mentre fino a martedì non c’era nulla di male, adesso il ministro dell’Interno dice che se avesse saputo dei ...

Salvini rivendica stretta di mano al Capo ultrà condannato : ‘In curva molte brave persone. Mafia sconfitta in qualche mese’ : Né scuse né prese di distanza a posteriori. Per Matteo Salvini non è inopportuno che il ministro dell’Interno partecipi alla festa della curva Sud del Milan e stringa la mano a uno dei capi ultras, Luca Lucci, fresco di patteggiamento a un anno e mezzo per droga e con una condanna per aggressione a un tifoso dell’Inter, che perse un occhio per colpa di un suo pugno. Dopo 48 ore di silenzio sulla vicenda, il capo del Viminale ...

Salvini va alla festa della Curva del Milan. Stringe la mano a Capoultrà che patteggiò per droga. “Io indagato tra gli indagati” : “Una delle realtà più belle del calcio europeo”, la definisce Matteo Salvini con la sciarpa del Milan al collo. Che, da tifoso rossonero, non ha rinunciato a presenziare alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud milanista. La stessa nella quale, come raccontato dal Fatto Quotidiano, si segnalano diverse persone vicine ai clan di ‘ndrangheta. E dove non mancano persone finite nei guai con la giustizia. ...

