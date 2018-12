: Russia, falsi account contro Mueller - TelevideoRai101 : Russia, falsi account contro Mueller - MimmoMoramarco : Andassero a fare stessa cosa in Russia e portate Sansonetti, sinistrato parassita , tutta teoria, e poi ci facciamo… - a_armaroli : ...'I servizi segreti militari hanno intanto aperto un fascicolo per vedere se potenze straniere hanno usato i soc… -

Lo speciale procuratore che indaga sulgate, Robert, è stato preso di mira da Mosca sui social media cone false notizie. Lo scrive il Washington Post, citando un rapporto preparato per il Senato Usa. Dopo aver lavorato per portare Donald Trump alla Casa Bianca, scrive il Wp, "i russi hanno rivolto i loro sforzi per neutralizzare la principale minaccia alla sua tenuta" come presidente.(Di martedì 18 dicembre 2018)