Anticipo serie A, Cagliari-Roma 2-2

raggiunta dalin nove. Partono bene i giallorossi,al 14' rasoiata di Cristante per il vantaggio. Lainsiste e trova il raddoppio (41') con la punizione di Kolarov che beffa Cragno per una deviazione in barriera. Cerri sfiora il gol, ma nella ripresa è Cragno a dover rispondere alla grande per ben due volte a Zaniolo. Gli ospiti si abbassano nel finale e ilha un sussulto che porta al gol di Ionita (84') di testa su corner. Recupero incredibile: rosso a Faragò e Srna, al 95' pareggia Sau in contropiede!(Di sabato 8 dicembre 2018)