: #Pallonedoro, l'Equipe conferma la storica svolta: sarà di #mbappe, #Varane o #Modric. - Sport_Mediaset : #Pallonedoro, l'Equipe conferma la storica svolta: sarà di #mbappe, #Varane o #Modric. - Santi16Milan : @FRA16121899 Dare un pallone d’oro ad un difensore è troppo per loro, ti ricordo che l’ha vinto nedved e non il più… - OA_Sport : #Calcio, Pallone d'Oro 2018: indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori, Varane, Modric e Mb… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno:e Lionelnon sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno ild’Oro. Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus come primo in ordine di apparizione, ma soltanto per un attimo. Dopo di lui, compaiono Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric, in questo ordine. Gli stessi tre vengono riproposti a chiusura della clip, facendo dunque presumere un loro pesante coinvolgimento, e francamente non si vede che cosa possa esserci di più rispetto all’inserimento nella terna di finalisti. Se tutto fosse confermato così com’è, ci sarebbe un’altra ...