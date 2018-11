C' è posto per 30? | la puntata del 18 novembre 2018 in diretta dalle ore 21 | 30

Pattinaggio di figura - Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018 : trionfo di Charlène Guignard-Marco Fabbri nella danza - secondo posto per Ghilardi-Ambrosini nelle coppie di artistico : Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura, impreziosito dalla storica qualificazione alla Finale del Grand Prix di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nelle coppie di artistico. Direttamente dall’Olympiahalle di Innsbruck, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno trionfato all‘Alpen Trophy 2018, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2018-2019. I pattinatori ...

Volley - SuperLega 2018-2019 ottava giornata. Al Hachdadi fa ripartire Vibo : 3-1. Padova si inchina ai 35 punti dell’opposto marocchino : Riparte da Al Hachdadi la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I calabresi superano 3-1 Padova nell’anticipo dell’ottava giornata grazie ad una prova monstre dell’opposto marocchino che mette a segno 35 punti e demolisce la resistenza dei veneti che lottano per quattro set ma alla fine si arrendono con il punteggio di 3-1. La Tonno Callipo arrivava al match casalingo con Padova dopo cinque sconfitte consecutive e aveva bisogno ...

Coppa del Mondo di sciabola - Samele 2° ad Algeri. Terzo posto per Berrè : L'Italia Vicecampione del Mondo in carica, sarà in pedana col quartetto composto da Luigi Samele ed Enrico Berrè, oltre che da Aldo Montano e Luca Curatoli.

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : due azzurri sul podio ad Algeri! Secondo posto per Luigi Samele - terzo per Enrico Berrè : Si apre alla grande per l'Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane di Algeri arrivano il Secondo posto di Luigi Samel

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : due azzurri sul podio ad Algeri! Secondo posto per Luigi Samele - terzo per Enrico Berrè : Si apre alla grande per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane di Algeri arrivano il Secondo posto di Luigi Samele e il terzo di Enrico Berrè, che perde il derby azzurro in semifinale per 15-13. Samele torna così sul podio a livello individuale due anni dopo il successo nel Grand Prix di Cancun del 2016, mentre Berrè si conferma tra i migliori ad Algeri, dopo il Secondo posto dello scorso anno. Samele ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2018 : Stepanova-Bukin sul velluto nella danza. Storico secondo posto per Hurtado-Khaliavin : Proseguono le gare alla Megasport Arena di Mosca (Russia), impianto sportivo che sta ospitando la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura. nella specialità della danza sul ghiaccio, la coppia padrona di casa formata da Alexandra Stepanova e Ivan Bukin è stata protagonista di un vero e proprio dominio. I danzatori allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk hanno mandato in visibilio il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst : Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : Yuzuru Hanyu vince la tappa e vola in Canada per le Finali! Kvitelashvili conquista il secondo posto : La Megasport Arena, imponente impianto sportivo multifunzionale della città di Mosca (Russia), sta ospitando questa settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La seconda e ultima giornata di gare si è aperta con il programma libero della categoria individuale maschile, dominato da Yuzuru Hanyu che, nella mattinata, ha abbandonato il warm up prima del tempo a causa di un fastidio ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : nelle mass start vittoria di Andrea Giovannini e quarto posto per Francesca Lollobrigida : Va in archivio la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating ad Obihiro: in Giappone prima vittoria stagionale e quarta in carriera per Andrea Giovannini, che trionfa nella mass start. Non riesce ad emularlo Francesca Lollobrigida, quarta nella stessa specialità, nella gara che vede Francesca Bettrone chiudere settima. Caduti i record della pista in quattro specialità. Nella mass start maschile Andrea ...

Oroscopo del 17 novembre : sentimenti al primo posto per l'Ariete - stanco il Sagittario : Il fine settimana è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri per la giornata di sabato 17 novembre 2018? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo da Ariete a Pesci della giornata, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 17 novembre 2018 Ariete: sarà un week end positivo per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, che torneranno ad essere i protagonisti indiscussi. Se ...

Risultati Eurolega – Vittoria e 2° posto in classifica per il CSKA : tutti i risultati della 7ª giornata : tutti i risultati delle partite di oggi della settima giornata di Eurolega: sorridono Anadolu Efes, Barcellona, CSKA Mosca e Gran Canaria Ancora una grande serata di sfide nei parquet d’Europa per la settima giornata di Eurolega. Nessuna italiana in campo oggi, ma tanto spettacolo con le quattro partite odierne. Ad aprire le danze è stata la partita tra Anadolu Efes e Panathinaikos: a trionfare sono stati i padroni di casa, per ...

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : test del DNA per Serena : Prosegue l'appuntamento su Raitre con la soap opera Un posto al sole, in onda tutte le sere alle 20.35 circa su Raitre. Ogni sera, quasi due milioni di spettatori, cenano seguendo le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini, i quali ogni settimane sono alle prese con dei nuovi clamorosi colpi di scena che lasceranno anche questa volta senza parole: per Serena arriverà il momento del test del DNA. Spoiler Un posto al sole dal 19 al ...

Sci alpino - rivoluzione per Olimpiadi e Mondiali? Parallelo al posto della combinata : decisione a febbraio : Potrebbero arrivare delle importanti novità per quanto riguarda lo sci alpino. Durante il Consiglio della FIS, riunitosi a Oberhofen (Svizzera) negli ultimi giorni, si è infatti parlato della possibilità di sostituire la combinata con il Parallelo individuale in occasione dei Mondiali e delle Olimpiadi. Si tratterebbe di una svolta clamorosa che rivoluzionerebbe il programma dei due eventi di riferimento: la specialità che unisce discesa e ...

Italia - Romagnoli lascia il ritiro per un problema muscolare : Mancini convoca Acerbi al suo posto : Il difensore azzurro ha già lasciato il ritiro di Coverciano per una contrattura, al suo posto il ct ha convocato Acerbi Prima Bernardeschi, adesso è il turno di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero ha dovuto abbandonare nel pomeriggio di oggi il ritiro di Coverciano per una fastidiosa contrattura, che non gli avrebbe permesso di scendere in campo né con il Portogallo e nemmeno con gli Stati Uniti. Per questo motivo, lo staff tecnico ...