Previsioni astrologiche 17-18 novembre | tensioni in amore per la Bilancia | bene il Toro

Blastingnews

: @Vulcanelios ...e che c'è stata una congiunzione astrale negativa e le previsioni astrologiche del FMI non si sono avverate...non fa niente. - SantoMarchese : @Vulcanelios ...e che c'è stata una congiunzione astrale negativa e le previsioni astrologiche del FMI non si sono avverate...non fa niente. - controcampus : Ultime indicazioni astrologiche Previsioni #Oroscopo #PaoloFox - PerseoMiranda : 20 anni di collaborazioni con Tele 7 Gold : da Mago Perseo (previsioni astrologiche giornaliere su “Aria Pulita”) a… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) La prima metà diè ormai andata in archivio, e finalmente ci si prepara ad un nuovo weekend in cui si spera di avere un pizzico di tranquillità in più e qualche momento di svago. A tal proposito, l'oroscopo di sabato 17 e domenica 18prevede delle giornate positive per Ariete e, mentre ci sarà qualche difficoltà in più per i nati sotto il segno del Capricorno e dei Pesci. Oroscopo del fine settimana, sabato 17 e domenica 18Ariete: Venere in posizione favorevole renderà queste giornate interessanti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Eventuali incomprensioni o perplessità emerse durante la settimana potranno essere chiarite, e prevarrà il desiderio di trascorrere momenti di intimità e complicità con il partner. Alcuni faranno progetti importanti per il futuro, come il matrimonio o una convivenza.anche le questioni lavorative, ...