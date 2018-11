Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | i convocati della Lituania per le sfide a Italia e

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia in Croazia per mettere in cassaforte il viaggio in Serbia e Lettonia : C’è la città di Slavonski Brod, la settima più popolosa di Croazia stando all’ultimo censimento del 2011, tra l’Italia e una grande fetta della qualificazione agli Europei di Basket femminile 2019. Le azzurre hanno assoluto bisogno di vincere questa sfida per non ritrovarsi in acque complicate, dal punto di vista dei calcoli, per superare il girone H. Il compito non sarà facile, dal momento che, all’inizio della gestione ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-Italia. A che ora inizia e come vederla in tv. Il programma completo : Partita importantissima per l’Italia del Basket quella in programma domani, sabato 17 novembre. La Nazionale femminile vola in Croazia, per la precisione a Slavonski Brod, per affrontare le padrone di casa nella 5a giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Le azzurre di coach Marco Crespi dovranno riscattare la sconfitta subita in casa a febbraio (71-83 a San Martino di Lupari) per portare a casa una vittoria che sarebbe ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Croazia ai raggi X. Marija Rezan il pericolo numero uno per l’Italia : Una partita fondamentale quella che attende l’Italia di Marco Crespi per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Basket femminile. La Nazionale sarà in campo sabato 17 novembre a Slavonski Brod contro la Croazia in una sfida d’importanza capitale per cercare di raggiungere il primo posto nel girone e la certezza della qualificazione. (clicca qui per tutti i possibili scenari) L’avversario si annuncia particolarmente ostico per ...

Basket - Amedeo Della Valle fuori per almeno un mese. Salterà le qualificazioni ai Mondiali : Tegola per l’Olimpia Milano e per la Nazionale: Amedeo Della Valle ha riportato la lesione del tendine estensore del terzo dito Della mano sinistra, con immobilizzazione in tutore. Il giocatore dovrà restare fermo dalle quattro alle sei settimane, cosa che gli costerà una fetta importante di campionato e le due partite dell’Italia contro Lituania e Polonia valide per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in programma il 29 ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la classifica del girone dell’Italia. Equilibrio sovrano - decisive le ultime due partite : Italia 7, Svezia 7, Croazia 6, Macedonia 0. Ad oggi, la classifica del girone H delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile 2019 con i criteri FIBA (due punti a vittoria e uno a sconfitta, invece dei canonici due e zero) è questa. La traduzione è facile: Italia-Svezia e Croazia lottano per un posto in Serbia e Lettonia il prossimo anno, la Macedonia ha già da tempo abbandonato i sogni di gloria. Andiamo a vedere le varie possibili ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia si gioca tutto contro Svezia e Croazia : giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento. La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso ...

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : l'Italia attesa da due partite decisive con Croazia e Svezia : l'Italia femminile è pronta per il rush finale dell' Eurobasket Women 2019 Qualifiers . La Nazionale guidata da Marco Crespi si troverà domenica 11 novembre per preparare le ultime due partite, quella ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia per Croazia e Svezia. L’ultimo ballo di Masciadri - sorpresa Panzera : Saranno diciassette le azzurre che, da domenica 11, si raduneranno a La Spezia in vista dell’ultimo doppio appuntamento con le Qualificazioni agli Europei 2019, in cui l’Italia dovrà affrontare la Croazia a Slavonski Brod e la Svezia al PalaMariotti della città ligure. Per Raffaella Masciadri quella in arrivo è l’ultima convocazione in Nazionale: la giocatrice di Schio è ormai prossima al ritiro, che avverrà alla fine di ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : aperta la prevendita per Italia-Lituania : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Da oggi aperta prevendita per Italia-Lituania. Tagliandi disponibili sul circuito Vivaticket. Azzurri in campo a Brescia il 29 novembre alle ore 20.15 Brescia, con lo sguardo fisso sulla Cina. Il prossimo 29 novembre l’Italia affronta la Lituania nella prima delle due gare della quinta finestra di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Nel rinnovato PalaLeonessa, gli Azzurri se la vedranno contro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il calendario dell’Italia nel mese di novembre. Date e orari delle sfide con Lituania e Polonia : L’Italia è sempre più vicina alla qualificazione ai Mondiali di Basket. La nazionale di coach Meo Saccheti tornerà in campo giovedì 29 Novembre a Brescia contro la Lituania in una sfida che potrebbe davvero essere decisiva per staccare il biglietto per la Cina. Con una vittoria la qualificazione sarebbe praticamente certa, anche se per la matematica certezza in ogni caso gli azzurri dovranno attendere la sfida di tre giorni dopo contro la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania si disputerà al PalaLeonessa di Brescia : Lungo i corridoi della pallacanestro italiana la notizia era nell’aria da tempo, ma soltanto oggi la FIP ha dato alla stessa il sapore dell’ufficialità: Italia-Lituania, terza gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si disputerà al PalaLeonessa di Brescia giovedì 29 novembre alle ore 20:15. Per la prima volta, dunque, gli azzurri giocheranno una partita ufficiale nella città lombarda: l’occasione ...

Basket – La Nazionale Maschile a Brescia per la sfida contro la Lituania di Qualificazioni alla World Cup 2019 : Nazionale A: FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers. Il 29/11 l’Italia affronta la Lituania a Brescia, poi in Polonia il 2/12 Sarà Brescia la casa degli Azzurri nella partita casalinga contro la Lituania, valida per la quinta finestra di FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers. Nell’impianto della Germani Basket Brescia, recentemente ristrutturato, l’Italia del CT Meo Sacchetti affronterà il prossimo 29 novembre (ore 20:15, ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia verso le decisive sfide con Svezia e Croazia. Le possibili convocate : Mancano una ventina di giorni al doppio impegno dell’Italia nelle Qualificazioni per gli Europei femminili 2019. La prima partita si giocherà contro la Croazia, alla Sportska dvorana Vijus di Slavonski Brod (la settima più grande città del Paese), il 17 novembre, mentre quattro giorni più tardi sarà la volta della sfida alla Svezia al PalaMariotti di La Spezia, attuale sede delle partite della formazione locale di Serie A2. L’Italia, ...