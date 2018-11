‘Let’s talk meningite’ | evento a Napoli contro la disinformazione

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 novembre 2018) I numeri parlano chiaro. In Italia c’è tantao informazione sbagliata riguardo alla meningite, al modo di combatterla, di capirne i sintomi rapidamente e di prevenirla. Ed è proprio per questo che asi è tenuto ‘Let’smeningite’, un momento di confronto dedicato alla grave malattia, promosso dal quotidiano ‘Il Mattino’, con il contributo non condizionato della casa farmaceutica Gsk. La meningite è una patologia che periodicamente balza agli onori della cronaca ma che troppo spesso viene sottovalutata dai cittadini. Sono saliti a 8 i morti di infezione da Neisseria meningitidis in Campania nel corso di quest’anno, su 15 in totale. Il Piano nazionale della prevenzione vaccinale (2017-2019) ha inserito le vaccinazioni per meningococco A, C, W, Y e B tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Tuttavia il ministero della Salute ha ...