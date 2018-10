La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una nuova bozza in tre settimane

La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Manovra - Commissione Ue la boccia. Spread risale a 310 punti : Dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura, lo Spread tra Btp e Bund risale a 310 punti base: il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%. Conte ha ribadito che la sostanza della Manovra non cambia: "Non siamo giocatori d'azzardo che scommettono sul futuro dei nostri figli alla roulette".Continua a leggere

La Commissione europea boccia la manovra : La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Secondo quanto risulta a La Stampa, il collegio dei commissari - riunito nella sede dell’Europarlamento di Strasburgo - ha già dato il via libera all’opinione negativa sul Documento programmatico di bilancio che il governo aveva presentato il 15 ottobre scorso. ...

L'ora più buia : nell'edificio dedicato a Winston Churchill dell'Europarlamento la Commissione Ue si prepara a bocciare l'Italia : L'ora più buia per l'Italia si consumerà domattina nell'edificio intitolato allo statista britannico Winston Churchill, al Parlamento Europeo. E' lì che Jean Claude Juncker riunirà il collegio dei commissari che viene convocato ogni settimana. Di solito il collegio si tiene a Bruxelles negli uffici della Commissione a Palazzo Berlaymont. Si trasferisce invece a Strasburgo quando l'Europarlamento è riunito in ...

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...

Commissione Ue 'critica' Def - lettera a Tria : 'Rispettate le regole' - Palazzo Chigi : 'Nessuna bocciatura - dialogheremo' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra. "Ovviamente - ha aggiunto - aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza, ma non sono preoccupato. All'...

DEF 2019 - parere negativo Commissione UE/ Palazzo Chigi precisa : "Nessuna bocciatura sul deficit" : DEF, arriva il primo parere negativo dall'UE. La lettera: "Seria preoccupazione sul deficit." Sarà tensione col Governo italiano? Draghi incontra Mattarella(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Manovra - la Commissione UE boccia il Def : "Grave preoccupazione" : Il Documento di economia e finanza appena approvato dal governo di Giuseppe Conte, come prevedibile, ha ricevuto oggi la bocciatura da parte dell'Unione Europea, che si è detta preoccupata da quella che è stata definitiva una "deviazione significativa" dal percorso di aggiustamento che era stato raccomandato all’Italia.La bocciatura da parte della Commissione Europea è arrivata con una documento di due pagine firmato dal vicepresidente Valdis ...

L'Europa boccia il Def del governo. Arriva la lettera della Commissione europea : Non è molto ma è la prima volta che accade', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Spiegheremo perché abbiamo ritenuto necessario discostarci dal percorso precedentemente ...

Manovra - la Ue boccia il Def. Lettera della Commissione europea : "Seria preoccupazione su deficit" : La Commissione europea dice no al Def, il documento di economia e finanza presentato ieri a Bruxelles dal governo italiano . In una Lettera inviata stasera al ministro dell'Economia Giovanni Tria, i commissari Dombrovskis e Moscovici affermano che alcune misure contenute nel documento sono 'fonte di seria preoccupazione'. In particolare, rispondendo alla Lettera inviata ...

Salvini e Di Maio “bocciatura Ue a Manovra? Subito elezioni”/ Commissione Europea smentisce lettera già pronta : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Commissione Ue pronta a bocciare manovra - pressing su deficit/Pil : Anche se la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo alla riunione di oggi in Lussemburgo, a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne ...