Riace | Lucano | ' Mai pensato di non farlo | anche i nazisti avevano le leggi'

'Modello Riace' - Lucano : 'Torneremo volontari con rete internazionale' : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, al momento sospeso dalla carica dopo l'apertura di un'inchiesta per la gestione dei rifiuti e l'accoglienza ai migranti, non si arrende e guarda al futuro. "Cosa ...

Riace - Lucano in tv da Fazio 'Legalità Anche i nazisti rispettavano le loro leggi ma sono state un dramma per l umanità' : 'La prima notte, dopo il provvedimento del divieto di risiedere a Riace, ho dormito in auto'. Così Mimì Lucano, il sindaco sospeso di Riace intervistato a 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio che prima ...

MIMMO LUCANO/ Il sindaco di Riace : "Nessun illecito - erano richiedenti asilo" (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha invitato MIMMO LUCANO per discutere del suo "Modello Riace", ma la Lega si è opposta alla sua presenza nello show di Rai 1. Ecco tutti i dettagli (Che tempo che fa).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:10:00 GMT)

A «Che Tempo Che Fa» ospite Mimmo Lucano - sindaco di Riace - : ospite di questa settimana anche lo scrittore Alessandro Baricco , nelle librerie con The Game, storia dell'insurrezione digitale che ha portato al mondo in cui viviamo. Mentre lo spazio dedicato ...

Lucano : l'odio contro Riace la sta rendendo più viva : Roma, 21 ott., askanews, - 'Ti dico una cosa che non devi fraintendere. Ricordi padre Puglisi, il prete santo? Quando a Palermo i mafiosi l'hanno ucciso in realtà gli hanno dato la vita'. Perchè 'non ...

Riace - Lucano alza il tiro : "Mi hanno reso importante" : "Certo che ho fatto errori ma è falso che sono metà cavaliere e metà bandito" anche perché "il Lucano che raccontano non esiste: mi chiamo Mimì, non Mimmo". In una lunga intervista a Repubblica il sindaco di Riace, finito nei guai per un'inchiesta sui migranti e la gestione dei rifiuti, racconta la sua verità. Domenico Lucano difende tutto ciò che ha fatto per l'acoglienza e l'ntegrazione dei migranti. E per difendersi cita persino padre ...

Lucano : l'odio contro Riace la sta rendendo più viva : Roma, 21 ott. , askanews, - "Ti dico una cosa che non devi fraintendere. Ricordi padre Puglisi, il prete santo? Quando a Palermo i mafiosi l'hanno ucciso in realtà gli hanno dato la vita". Perchè "non ...

Mimmo Lucano/ Il "Modello Riace" nel salotto di Fabio Fazio - ma la Lega si oppone (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha invitato Mimmo Lucano per discutere del suo "Modello Riace", ma la Lega si è opposta alla sua presenza nello show di Rai 1. Ecco tutti i dettagli (Che tempo che fa).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Fabio Fazio invita Mimmo Lucano a Che tempo che fa : la Lega si ribella/ Polemica sul Sindaco di Riace : Fabio Fazio ha invitato Mimmo Lucano a Che tempo che fa. La Lega Nord si è ribellata con un comunicato ufficiale, non si fermano dunque le polemiche sul Sindaco di Riace.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Riace - Lucano ospite a Che tempo che fa : 22.30 Via libera al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', domenica sera su Rai1. La Rai ha fatto una valutazione legale, alla luce del dispositivo del Tribunale del Riesame,che ha revocato gli arresti domiciliari a Lucano, e i pareri concordano nel sì alla sua partecipazione. La Lega, con i suoi rappresentanti in Vigilanza,aveva chiesto alla Rai di negare a Lucano la presenza perché sotto inchiesta per ...

Riace - LUCANO ACCETTA L’INVITO DI NAPOLI/ Ultime notizie - preoccupazione dei migranti “E ora cosa facciamo?” : RIACE, LUCANO ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Riace - Lucano “Accetto l’invito di Napoli”/ Ultime notizie - anche Calimera offre ospitalità “E' un modello" : Riace, Lucano ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:06:00 GMT)

Riace - Lucano a de Magistris : “Accetto il tuo invito e non faccio un passo indietro”. “Non mollare - vinceremo insieme” : “Accetto con il cuore l’invito del sindaco de Magistris a venire a Napoli. Mi trovo in una condizione che non avrei mai immaginato. Ma non faccio un passo indietro“. Sono le parole del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, nel corso della trasmissione Barba e Capelli, su Radio Crc, dove è ospite anche il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris. Lucano aggiunge: “Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che ...

Riace - Lucano a Napoli “Accetto l’invito del sindaco De Magistris”/ Ultime notizie “Lo ammiro” : Riace, Lucano ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:57:00 GMT)