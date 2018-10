Raggi | entra nel vivo il processo | se condannata | ipotesi dimissioni

Il Sole è entrato in uno dei letarghi più profondi dell’era spaziale : Raggi ultravioletti ai minimi - “atmosfera verso un progressivo raffreddamento” : Il Sole e’ entrato in uno dei letarghi piu’ profondi dall’inizio dell’era spaziale, cioe’ sta sperimentando un minimo di attivita’ particolarmente accentuato, nel suo ciclo di 11 anni. Le macchie solari sono state assenti per la maggior parte del 2018 e la quantita’ di raggi ultravioletti si e’ drasticamente ridotta. A questa situazione la zona piu’ esterna dell’atmosfera terrestre sta ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : entra nel clou l’attività di monitoRaggio della migrazione autunnale di rapaci e cicogne : Oltre 7.500 i rapaci che, negli ultimi giorni, hanno “sorvolato” le cime d’Aspromonte. entra nel clou, infatti, l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci e delle cicogne promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e condotta dai ricercatori che dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli”, quotidianamente, censiscono i passaggi dei volatili. La ricerca, attiva ormai da molti anni, continua a fornire dati di ...

Incidente nel campo di volo di Fano : paracadutista sbaglia atterRaggio - fratturate entrambe le gambe : Incidente nel tardo pomeriggio nel campo di volo di Fano: un turista, paracadutista, al momento di atterrare, forse anche per colpa del vento, ha sbagliato manovra, impattando violentemente al suolo e procurandosi la frattura di entrambe le gambe. Il 58enne è stato trasportato in eliambulanza agli Ospedali riuniti di Ancona per essere sottoposto in serata ad un intervento chirurgico. L'articolo Incidente nel campo di volo di Fano: paracadutista ...