Juve | Ronaldo sui social | “ogni partita insegna”

Diretta Juve-Genoa in tivù su Sky : Cristiano Ronaldo sfida Piatek : Fra le partite più interessanti della nona giornata del campionato [VIDEO] di Serie A spicca senz'altro Juventus-Genoa. La sfida è in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e sara' Diretta dall'arbitro La Penna. Sara' un match imperdibile che vedra' Cristiano Ronaldo misurarsi contro il talento del momento, Piatek. Per vedere la partita bisognera' essere clienti Sky. Dove vedere Juventus-Genoa in tv e in streaming: la ...

Juve - Pjanic : 'Testa già a Manchester? No - volevamo vincere col Genoa. Io e Ronaldo...' : Dopo la sfida pareggiata 1-1 contro il Genoa, Miralem Pjanic ha così parlato a Sky Sport: 'Testa già a Manchester? La volontà era sicuramente quella di vincere, poi il Mister ci ha avvertito, sappiamo sempre che dopo la sosta le partite più difficili sono le prime, perché sono ...

Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila della Juventus, bloccata sull'1-1 dal Genoa all'Allianz Stadium nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Alla rete di Ronaldo nel primo tempo

E alla nona giornata la Juve si fermò. Dopo otto vittorie di fila ci pensa il Genoa a bloccare i bianconeri, imponendo l'1-1 allo Stadium: per entrambe le formazioni si tratta del primo pareggio

Clamoroso all'Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell'anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po' addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi

Termina sull'1-1 il confronto tra Juventus-Genoa all'Allianz Stadium. Un risultato a sorpresa nell'anticipo della nona giornata di campionato. La Vecchia Signora è stata fermata dai rossoblu dopo essere passati in vantaggio grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo. La Juve si è infatti un po' seduta e il pareggio nella ripresa è stato siglato da Daniel Bessa.

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo

Diretta Juventus Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al'Allianz Stadium nella nona giornata della Serie A