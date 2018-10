Meteo | sono le ultime ore di bel tempo e clima mite | da domani cambia tutto

Meteo - piogge con rischio alluvionale : quali sono le zone più colpite dal maltempo : Resta alta l’allerta sulle regioni nord occidentali per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge forti, temporali e possibili fenomeni estremi. Le regioni più a rischio maltempo sono ancora la Sardegna, la Liguria e il Piemonte. Dopo le piogge alluvionali che hanno interessato il cagliaritano, in Sardegna sarà un’altra giornata fortemente perturbata.Continua a leggere

Meteo e Clima : nuovo studio dimostra che “le mezze stagioni non sono mai esistite” [DETTAGLI] : Sbalzi di temperatura, dal caldo alla neve: le mezze stagioni? In realtà non sono mai esistite: “Il servizio Meteorologico Zamg di Vienna ha analizzato migliaia di dati di tutto l’arco alpino comprese le stazioni Meteo dell’Alto Adige ed il risultato è stato sorprendente. Negli ultimi 250 anni ci sono sempre stati grandi sbalzi di temperatura nell’arco di poche ore, sia dal caldo al freddo che viceversa. L’unica ...

L’astrofilo e Meteorologo Emilio Lo Savio annuncia la sua morte su facebook : “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle - oggi lo sono diventato io” : Emilio Lo Savio è morto nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dall’Equinozio d’Autunno 2018. L’annuncio sul suo profilo facebook, evidentemente concordato con i familiari: “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle, oggi lo sono diventato io. Arrivederci a tutti“. Esperto di Astronomia e Meteorologia, ha fondato l’Associazione Meteo Sicilia e gestiva il Gruppo Astrofili Catanesi, ha fornito ...

Tetti verdi anche in inverno - possono ridurre gli effetti degli eventi Meteo estremi : Riescono ad assorbire fino al 50% di acqua piovana e ne regolano il deflusso nel sistema idrico della città: sono le due principali funzioni "invernali" sia delle coperture vegetali sui Tetti sia dei ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - cosa sono i Medicane : “mostri” sempre più frequenti nell’Autunno italiano : Nei giorni in cui l’Uragano Florence ha colpito in modo molto pesante gli Stati Uniti d’America provocando oltre 30 vittime e il Super Tifone Mangkhut s’è abbattuto sulle Filippine dove tra morti e dispersi si contano oltre 130 vittime, anche l’Italia rischia di essere colpita da fenomeni estremi tipicamente autunnali: nelle prossime ore potrebbe formarsi un “Medicane” (Uragano Mediterraneo) proprio nelle ...

Meteo dell'Inverno e le ipotesi di Era Glaciale - Sole spento. Cosa sono : Ci sono correlazioni tra le macchie solari ed il Meteo quotidiano, il clima terrestre? La scienza dice di sì, la scienza offre un'ampia bibliografia sull'argomento. Ci sono innumerevoli studi e pubblicazioni. Il Sole è davvero spento? Questa definizione è fuorviante, se il Sole si dovesse 'spegnere' anche solo ...

Meteo pazzo - Italia spezzata in due e le sorprese non sono finite. Cosa ci aspetta : Italia nella morsa del maltempo. L’arrivo dell’ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche al Centro, fino a Roma, e al Sud, soprattutto in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, come la provincia di Olbia-Tempio, e la Sicilia, in provincia di Palermo e Trapani. Nel corso della notte e delle ultime ore a ...

