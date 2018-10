Flop le Vendite di iPhone XR : Disponibili ancora in pronta consegna : L’Apple iPhone XR è disponibile all’acquisto ma secondo i primi ordini il modello più economico dei nuovi iPhone è ancora disponibile in pronta consegna. C’è chi parla di Flop annunciato Vendite di iPhone XR molto al di sotto delle aspettative. Nuovo problema per Apple? Da poche ore, il nuovo iPhone XR, l’erede di iPhone 8 […]