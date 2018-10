romadailynews

: [CorSport] Situazione infortunati e rientri: Khedira disponibile dopo la pausa. Rugani e Spinazzola da valutare. Sa… - forumJuventus : [CorSport] Situazione infortunati e rientri: Khedira disponibile dopo la pausa. Rugani e Spinazzola da valutare. Sa… - GHERARDIMAURO1 : RT @romadailynews: Costa: su situazione #rifiuti Regione Lazio e Comune Roma si stanno avvicinando: Roma… - romadailynews : Costa: su situazione #rifiuti Regione Lazio e Comune Roma si stanno avvicinando: Roma… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– “Non ci sara’ la prossima settimana l’incontro” tra il ministro dell’Ambiente, Sergio, il presidente della, Nicola Zingaretti, e il prefetto di, Paola Basilone, sulla vicenda del pianodele in particolare del sito per la discarica di. Lo ha detto lo stessoa margine di un evento. “Ma la cosa importante- ha aggiunto- e’ che si sta andando avanti, le distanze (traCapital) si, non e’ una forbice che si apre ma che si chiude”. L'articolo: susiproviene daDailyNews.