: Emma Bonino: 'Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia de… - HuffPostItalia : Emma Bonino: 'Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia de… - RollingStoneita : Alessandro Borghi sulla copertina del nuovo Rolling Stone. Nuove grafiche, i nuovi editorialisti Emma Bonino e Adr… - EnricoGallicani : RT @HuffPostItalia: Emma Bonino: 'Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee"., intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. Laguarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter con i migranti perché si creerebbe un "effetto a cascata su tutto il traffico aereo, nazionale e internazionale". Non si pronuncia sulla vicenda giudiziaria che ha colpito Mimmo Lucano, sindaco di, ma sostiene che il suo modo di agire sia quello giusto."Il suo modello hato perché ha trasformato un paese spopolato e destinato a morire, in un posto nuovamente vitale, grazie all'accoglienza. Per questo ilfa ...