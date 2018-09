Roma Domani Open Day per presentare progetti didattici integrativi

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Kluivert? Domani giocherà" : Il tecnico giallorosso presenta la partita di Bologna scacciando via le critiche: ''Qualsiasi decisione io abbia preso è stata per il bene della squadra''

Lupi : domani l'esordio al Romagnoli - contro il Francavilla si attende una buona cornice di pubblico : In attacco si ferma Branicki, per lui una contrattura muscolare accusata in allenamento. Mister Mandragora pensa a Morra trequartista CAMPOBASSO. I Lupi affilano i denti per l'esordio al Romagnoli. ...

Champions League - domani l’esordio di Roma e Juventus : le quote nel dettaglio : Oggi in campo Napoli e Inter, domani tocca a Roma e Juventus affrontare Real Madrid e Valencia Non poteva esserci peggior avversario per la Roma nell’esordio stagionale in Champions League. La squadra di Di Francesco si presenta mercoledì sera in casa di un Real Madrid che negli impegni europei dà solitamente il meglio. Due stentati pareggi e un k.o. sono il bilancio giallorosso delle ultime tre partite di campionato, un andamento ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per temporali : “Nelle prime ore del mattino di Sabato 15 Settembre 2018 si prevede attività temporalesca anche di tipo organizzato sulle aree di pianura prossime al corso del Po, in propagazione al settore costiero. Sul resto della regione sono previsti locali rovesci o temporali sparsi di minore intensità. I fenomeni risulteranno complessivamente in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane“: la protezione civile regionale ...

Roma : Sanità - domani alla Cattolica incontro autorità garante dati personali : Roma – alla luce dell’entrata in vigore nello scorso mese di maggio del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il 14 settembre avra’ luogo alle 17 nell’Aula 7 del Polo Universitario “Giovanni XXIII” della sede di Roma dell’Ateneo del Sacro Cuore (L. go F. Vito, 1), l’incontro “Il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali e l’attuazione in Italia nel ...

Roma : Trasporti - da domani precorso tram ‘3’ deviato per lavori : Roma – Da domani a Roma percorso deviato per il tram 3. Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario. I tram ...

Roma - Pastore si rilassa a Capri con la moglie. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti : I 13 nazionali in giro per il mondo rientreranno a Trigoria tra martedì e mercoledì, a quel punto l'allenatore potrà preparare le 7 partite in 20 giorni in cui la Roma proverà dare segnali di ripresa.

Coldiretti : conserve fai da te tornano domani a Roma : Roma – E’ partita la stagione delle conserve fai da te con milioni di italiani impegnati quest’anno nella trasformazione casalinga dei cibi, tra pentole e fornelli, per garantirsi una alimentazione piu’ genuina, ridurre gli sprechi e contenere le spese. Per offrire consigli e suggerimenti ai consumatori per valorizzare la frutta e verdura italiana nei vasetti con dimostrazioni pratiche dal vivo dalla passata di pomodoro ...

Roma. Microchip days : secondo appuntamento fino a domani : fino all’8 settembre, dalle 9 alle 19, tornano i Microchip days. Su richiesta è possibile ottenere l’applicazione gratuita del Microchip

Campobasso - bando per le periferie : Battista domani a Roma : ... come Campobasso, erano già pronte a decollare con progetti concreti che trasformeranno il volto del capoluogo rilanciando l'economia locale. Redazione ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

Roma - fine settimana di relax per la squadra. Domani la ripresa a Trigoria : La Roma si spacca in due: da una parte ci sono i 13 calciatori che partiranno per le rispettive nazionali, dall'altra il gruppo che rimarrà a Trigoria a proseguire gli allenamenti in vista di Chievo e ...

Domani concerto live degli ‘Abba Celebration’ all’Isola di Roma : Roma – Martedì 28 agosto serata speciale sull’Isola Tiberina con gli “Abba Celebration – The Inspiration”. A partire dalle ore 21.30 l’Arena Groupamade L’Isola di Roma, XXIV edizione del Festival L’Isola del Cinema diretto da Giorgio Ginori, ospiterà il concerto live con il quale 4 bravissimi artisti rendono omaggio all’acclamato gruppo musicale pop svedese. “Abba Celebration” è un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal ...

Roma - Strootman al Marsiglia : non convocato - domani visite mediche e firma : Kevin Strootman è a un passo dalla firma con l'Olympique Marsiglia. La Roma ha accettato l'offerta del club francese di 25 milioni più 3 di bonus dando il via libera all'olandese di partire verso la ...

STROOTMAN VENDUTO AL MARSIGLIA/ Ultime notizie : accordo con la Roma - domani le visite mediche : STROOTMAN ceduto al MARSIGLIA, la Roma vende l'olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato scuote la capitale giallorossoa.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:37:00 GMT)