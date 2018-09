Un Posto al Sole | anticipazioni 24 – 28 settembre 2018

Un Posto al sole anticipazioni : VIOLA ed EUGENIO - da ottobre nuove apparizioni : Per la serie “è sempre bello rivedere i vecchi amici”, ci troviamo a segnalarvi ancora una volta le partecipazioni guest di due amatissimi personaggi di Un posto al sole. Eh sì, pare proprio che ad ottobre rivedremo ancora una volta VIOLA ed EUGENIO nella soap partenopea di Rai 3, in un arco narrativo che è stato registrato in estate. Cosa porterà marito e moglie a riapparire in video? Foto da INSTAGRAM Peraltro, quella a cui ci ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2018 : Mentre Niko e Susana sono alle prese con la visita delle loro famiglie, Roberto consiglia a Vera di non confessare di essere l'assassina di Veronica.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 24 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 24 settembre 2018: Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) devono prepararsi perché la prova orale del concorso è sempre più vicina… Un imprevisto vanifica i piani di Susanna e Niko e li costringe a rimettere tutto in discussione… Molto preoccupato per il messaggio che Vera Viscardi (Giulia Schavo) gli ha lasciato in segreteria, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si ...

Un Posto al sole anticipazioni : MANLIO e RENATO disturbano NIKO e SUSANNA : Tira aria di burrasca in Terrazza: a breve vedremo NIKO (Luca Turco) e SUSANNA (Agnese Lorenzini) intenti a prepararsi per la prova orale del concorso, ma i due giovani personaggi di Un posto al sole avranno a che fare con un imprevisto che vanificherà i loro piani e li costringerà a rimettere tutto in discussione… Eh sì, gli avvocati-innamorati della soap dovranno far fronte all’invadenza dei consuoceri RENATO (Marzio Honorato) e MANLIO. ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2018 : Enriquez è nei guai : Mentre Filippo riesce a restituire il denaro a Otello, Enriquez dietro la sbarra degli imputati se la vede brutta. Vera compie invece un gesto estremo, ormai esasperata per la situazione.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 21 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 settembre 2018: Sempre più sotto pressione, Vera (Giulia Schiavo) arriva a compiere un gesto dalle conseguenze potenzialmente estreme… È sempre più vicino il momento della resa dei conti tra Elena (Valentina Pace) ed Enriquez (Rodolfo Corsato) e per il losco avvocato le cose cominciano a mettersi male… Niko (Luca Turco) prova ad avvisare Diego (Francesco Vitiello) riguardo ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 24-28 settembre 2018 : Roberto affronta Luigi! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018: Roberto minaccia Luigi, Otello nei guai. Problemi per Niko e Susanna Anticipazioni Un posto al sole: Michele, Silvia e Guido scoprono la dipendenza di Otello: il gioco! Niko e Susanna e i problemi con i rispettivi genitori. Roberto protegge Vera da Luigi e lo affronta minaccioso! I prossimi episodi in compagnia delle soap partenopea saranno davvero ...

Un Posto al sole anticipazioni : anche FILIPPO lavorerà dai cinesi? : Dopo aver toccato il fondo, ora a Un posto al sole FILIPPO (Michelangelo Tommaso) sembra intenzionato a risalire la china ed è da leggere in quest’ottica anche la recentissima vendita del suo prezioso orologio: eh sì, come già sappiamo il Sartori sta per restituire i soldi a Otello Testa (Lucio Allocca). A quel punto, il problema sarà un altro: FILIPPO continuerà a non avere un lavoro, visto che Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 20 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 20 settembre 2018: È il giorno dell’udienza di Elena (Valentina Pace) contro l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato); lui cerca di intimidirla, ma la famiglia e gli amici le fanno coraggio… Serena (Miriam Candurro) non ci mette molto ad accorgersi che Filippo (Michelangelo Tommaso) non ha più il suo orologio di valore e così gli chiede spiegazioni… Otello (Lucio Allocca) è ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : il suicidio di Vera Viscardi : Distrutta dal senso di colpa e sotto pressione per il ricatto dello spietato Luigi Morace, Vera si suicida...

