Microsoft presenta Surface Hub 2S e Surface Hub 2X con modularità hardware VIDEO

Microsoft presenta Surface Hub 2S e Surface Hub 2X con modularità hardware : Durante il mese di maggio, Microsoft presentò ufficialmente con un video pubblicato sul proprio canale YouTube il Surface Hub 2 che presto andrà a sostituire il primo modello commercializzato nel 2016. All’evento Ignite 2018 iniziato poche ore fa il Colosso di Redmond ha approfondito meglio la questione affermando che il nuovo device aziendale sarà suddiviso in due distinte versioni: una denominata S e l’altra X. La prima, che ...

Microsoft presenta Remixed Reality : la nuova realtà aumentata che “teletrasporta” le persone e gli oggetti : I ricercatori e gli ingegneri di Microsoft Research continuano a stupirci con i loro esperimenti, soprattutto quando si tratta di gesture, realtà virtuale e realtà aumentata. Il progetto che vediamo in questo articolo prende il nome di Remixed Reality e, come si può osservare dal video ufficiale di presentazione, necessita di una stanza speciale disseminata di telecamere a rilevamento di profondità al fine di effettuare una ricostruzione 3D in ...

Microsoft presenta una spettacolare Xbox One X a tema Shadow of the Tomb Raider : Manca davvero poco al lancio di Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo di questa nuova trilogia dedicata a Lara Croft che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 settembre.Nonostante non si tratti più di un'esclusiva Xbox, Microsoft ha voluto comunque celebrare l'uscita del gioco presentando una spettacolare Xbox One X dedicata proprio alla nuova avventura di Lara. La console vanta un design dettagliatissimo ...

Xbox : Microsoft presenta il controller Elite nella versione White Special : I videogiocatori che attendevano in questi ultimi giorni la presentazione ufficiale dell’Xbox Elite controller 2.0 non sono stati accontentati ma Microsoft ha comunque riservato una novità a riguardo. Se fino a poche ore fa il controller era disponibile soltanto nella colorazione scura, a partire da oggi può essere acquistata anche quella bianca nella sua versione White Special. A livello tecnico non abbiamo nulla di nuovo (compresa la ...

Oggi è il giorno di Washburn? Microsoft potrebbe presentare un controller da $149 : Di un nuovo annuncio di Microsoft in ambito hardware si parla ormai da diverso tempo ma anche la Gamescom 2018 ci ha lasciato a bocca asciutta. Tuttavia i rumor riguardanti un nuovo accessorio continuano a susseguirsi e si concentrano in particolare sul progetto nome in codice Washburn. Il reveal di Washburn potrebbe avvenire già nella giornata di Oggi? Alcuni indizi lo confermerebbero.ThisGenGaming li ha raccolti sulle proprie pagine ...

Vuoi presentare la tua idea AI? Adesso puoi farlo con un concorso di Microsoft : Microsoft sta invitando i ricercatori IA pieni di idee a presentare al pubblico i loro progetti grazie ad un concorso ufficiale che prevede anche alcuni interessanti premi. La Microsoft AI idea Challenge, questo il nome del contest, è quindi rivolta a sviluppatori, studenti e professionisti che sperimentano soluzioni innovative per l’intelligenza artificiale. Il concorso fornisce anche una piattaforma appositamente sviluppata per ...