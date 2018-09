Grande Fratello Vip 3 | Diretta | 24 settembre 2018

Grande Fratello Vip 2018 : Valerio Merola : "Merolone? Solo gossip" : ...

Ilary Blasy : look - vestito e gaffe su Ivan Cattaneo/ "Drizza l'orecchio - almeno quello!" (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi nuovo taglio di capelli e vestito nero con una profonda scollatura sul décolleté, è il look della prima puntata del Grande Fratello Vip 3. Polemica e commenti da web(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi replica a Fabrizio Corona : Fabrizio Corona: le dichiarazioni di Silvia Provvedi al GF Vip Ci siamo. In tanti lo aspettavano e finalmente stasera è iniziato di nuovo il Grande Fratello Vip, il reality show che vede i personaggi più amati del piccolo schermo rinchiusi in una casa 24 ore su 24. Tra i nuovi concorrenti scelti dalla produzione del reality, non potevano mancare Le Donatella, già vincitrici de L’Isola dei Famosi. Una delle due, Silvia Provvedi, di ...

Benedetta Mazza - chi è?/ Flirt con Pablo Osvaldo : "È finita male". Basile ne approfitta (Grande Fratello Vip) : Chi è Benedetta Mazza?, l'obiettivo dell'ex modella e conduttrice è quello di farsi conoscere meglio come persona e non solo come personaggio televisivo. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:11:00 GMT)

FABIO BASILE - CHI È?/ Confessioni hot in diretta : "Il testosterone? È a palla!" (Grande Fratello Vip 2018) : FABIO BASILE, tornano le polemiche sugli sportivi in televisione. Riuscirà a dimostrare la sua personalità anche nella casa dopo Ballando con le stelle. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 – Ilary Blasi indossa una parrucca? Il nuovo look fa impazzire il web : la verità [GALLERY] : Ilary Blasi indossa una parrucca al Grande Fratello Vip 2018? Tutta la verità sul nuovo look della conduttrice del reality show E’ iniziata la seconda edizione del Grande Fratello Vip: la più amata e spiata casa d’Italia ha finalmente riaperto battenti. In attesa di vedere entrare nella casa del Gf tutti i concorrenti, a far impazzire i social è il nuovo look della conduttrice Ilary Blasi: taglio di capelli corto e nuova ...

Grande Fratello VIP 2018 - PRIMA PUNTATA/ Concorrenti e diretta - ciclone Ivan Cattaneo : "Faccio coming in!" : GRANDE FRATELLO Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni PRIMA PUNTATA. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Antonella Clerici tifa Andrea Mainardi : "Magnateli tutti!" : Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3, c'è anche il cuoco Andrea Mainardi, televisivamente esploso anche grazie al successo di "La Prova del cuoco", dove ha lavorato accanto ad Antonella Clerici.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Antonella Clerici tifa Andrea Mainardi: "Magnateli tutti!" pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 22:54.

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : «Cecilia Rodriguez era la donna della vita - spero di innamorami» : Dopo tante polemiche Francesco Monte fa il suo ingresso ufficiale al Grande Fratello Vip 2018 . Monte entra nella casa che un anno fa ha visto la fine della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez . ...

