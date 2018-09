Grande Fratello Vip 2018 | prima puntata del 24 settembre | concorrenti divisi tra Casa e

davidemaggio

: Gli abitanti della Caverna iniziano ad ambientarsi... curiosi? Tutti su @MediasetPlay, sul sito ufficiale di #GFVIP… - GrandeFratello : Gli abitanti della Caverna iniziano ad ambientarsi... curiosi? Tutti su @MediasetPlay, sul sito ufficiale di #GFVIP… - QuiMediaset_it : La Porta Rossa si sta per riaprire... Siete pronti per la nuova edizione del #GFVIP? Al timone del programma… - DiMarzio : ???“Avevo smesso, il Grande Fratello mi ha cambiato la vita, Ivana mi ha ridato l’amore” ??Il cognato di #Icardi, Lu… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ilary Blasi -VipPer ilVipscatta l’ora X. Dopo l’ingresso dei priminella Caverna, si accendono ufficialmente le luci sul programma con la. E qui su DavideMaggio.it torna il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nellaVip: la diretta minuto per minuto della21.38: Parte il countdown, con le immagini delle prime due edizioni. Poi si accendono le luci in studio, dove ’sfila’ Ilary Blasi, più bionda che mai, che dà il via al GF Vip numero 3. 21.40: Arriva anche Alfonso Signorini, che si complimenta con il look della conduttrice: “Ammazza!”. Sul led, intanto, si vedono i tredella Caverna attendere il collegamento. 21.43: La ...