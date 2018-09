Abusi sessuali sulla nipotina | condannato a 4 anni di carcere

"Lo scandalo più grande sarebbe coprire la verità". I Vescovi lanciano una tre giorni per contrastare gli Abusi sessuali e la pedofilia in Italia : "Il Vangelo dice che è bene che avvengano gli scandali purché si manifesti la verità perché alla fine lo scandalo più grande sarebbe quello di coprire la verità". Il cardinale Gualtiero Bassetti, in un'intervista a Tv2000, la televisione della Conferenza episcopale Italiana in occasione della messa per i 50 anni dalla morte di San Pio celebrata domenica sera a San Giovanni Rotondo, alla presenza del ...

Abusi sessuali su un 15enne : condannato l'ex parroco di Rozzano - : Il Tribunale di Milano ha inflitto una pena di 6 anni e 4 mesi al prete, accusato di aver violentato un ragazzino nel 2011. La difesa dell'imputato aveva chiesto la sua assoluzione "perché il fatto ...

Dalai Lama sapeva degli Abusi sessuali dei maestri buddisti/ “Ora devono fare i conti con la vergogna” : Dalai Lama sapeva degli abusi sessuali dei maestri buddisti: “Ora devono fare i conti con la vergogna”. Lo ha ammesso in occasione dell'incontro con alcune vittime in Olanda(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Il Dalai Lama sapeva degli Abusi sessuali dei guru buddisti : Il Dalai Lama , il leader spirituale supremo del Buddismo tibetano, in un'intervista ai media olandesi, ha detto di essere da decenni a conoscenza di abusi sessuali commessi da insegnanti buddisti in ...

Chiesa olandese sotto accusa : coprì Abusi sessuali su minori - : Secondo il quotidiano Nrc, nel corso di 65 anni, cardinali, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di preti pedofili. La protavoce della Chiesa: parte ...

Lily Allen vittima di Abusi sessuali da parte di un discografico : “Non ho denunciato perché messa a tacere” : Anche Lily Allen vittima di abusi sessuali: alla lunga lista di donne molestate e abusate che stanno trovando il coraggio di raccontare (e in molti casi denunciare all'autorità giudiziaria) le violenze subite si aggiunge ora la popstar inglese. Dopo aver pubblicato il suo quarto album in carriera No Shame, la Allen sta per rilasciare una biografia intitolata My Thought Exactly che vedrà la luce il 20 settembre. In un'intervista al Guardian, ...

Il Dalai Lama ha incontrato le vittime di Abusi sessuali da parte dei maestri buddisti in Olanda : Il Dalai Lama ha incontrato a Rotterdam quattro persone che dicono di essere state abusate da mestri buddisti durante la loro infanzia. Queste persone hanno portato alla guida spirituale e premio Nobel per la pace le testimonianze scritte di 12 presunte vittime e gli hanno rivolto un appello per risolvere il problema. Prima dell'incontro, la segretaria del Dalai Lama aveva scritto una mail agli interessati: "Sua Santità il Dalai Lama ...

Colpo di scena in Vaticano : sotto accusa per Abusi sessuali un vescovo al vertice della ricchissima Papal foundation : Si può parlare con gli atti in modo molto più forte che con le parole.Allo scoccare delle 12 di oggi, cioè all'ora esatta in cui era fissato in agenda l'incontro tra il Papa e il vertice della Conferenza episcopale americana - che aveva chiesto un'udienza urgente in Vaticano dopo le accuse dell'ex Nunzio Viganò sulle presunte coperture vaticane e dello stesso Francesco nei confronti dell'ormai ex cardinale McCarrick - ...

Papa : Abusi sessuali da abuso di potere : 13.01 "L'abuso sessuale è conseguenza dell'abuso di potere e di coscienza". Lo ha sottolineato il Papa in una conversazione oggi su "Civiltà Cattolica". Ai gesuiti irlandesi, Francesco ha poi anche detto: "L'abuso di potere esiste: chi tra di noi non conosce un vescovo autoritario? A volte si confonde l'aurevolezza con l'autoritarismo. Bisogna vincere l'autoritarismo". La riflessione viene pubblicata nel giorno in cui il Papa incontra il ...

Germania - pubblicato report sugli Abusi sessuali dei preti cattolici : 3.677 bambini coinvolti in 68 anni : In 68 anni, dal 1946 al 2014, 3.677 minori sono stati abusati da preti cattolici della Chiesa tedesca: circa 55 casi all’anno. Ad anticiparlo sono Der Spiegel e Die Zeit che pubblicano in esclusiva alcune parti del rapporto abusi sessuali su minori da parte di sacerdoti cattolici e appartenenti agli ordini nell’ambito della Conferenza dei vescovi tedeschi commissionato dalla stessa Conferenza a tre università tedesche, documento che ...

Vittima Abusi sessuali marchiata a fuoco : ANSA, - CASERTA, 11 SET - È rimasta per tre giorni in balia del compagno violento, subendo da quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni, fino ad ...

Condannato per Abusi sessuali su minore - evita 50 anni di carcere grazie a un cane : Il ritrovamento di un cane, Lucy, ha portato alla scarcerazione di un uomo dell'Oregon che stava scontando 50 anni in carcere. L’uomo era stato Condannato per abuso sessuale su un minore. Smentita l'accusatrice: aveva detto che l'imputato aveva ucciso il suo cane.Continua a leggere

India - vescovo accusato di Abusi sessuali. Tornano moti anticristiani : Dopo gli scandali scoppiati in Cile , Argentina e Stati Uniti , la Chiesa cattolica deve adesso fronteggiare in India un nuovo sconcertante caso di abusi sessuali attribuiti a propri esponenti. La ...

Don Michele Barone : "non sono un esorcista"/ Prete arrestato per Abusi sessuali grida la sua innocenza : Don Michele Barone: "non sono un esorcista". Ultime notizie, il Prete arrestato per abusi sessuali e maltrattamenti su minorenni grida la sua innocenza(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:23:00 GMT)