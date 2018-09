calcioweb.eu

: #Balotelli pesa ancora troppo: il #presidente del #Nizza lo multa - CalcioWeb : #Balotelli pesa ancora troppo: il #presidente del #Nizza lo multa - MarcoBeltrami79 : Quanto pesa #MarioBalotelli? Lo rivela L'Equipe - GoalItalia : Boniek si schiera con Sacchi e 'pesa' #Balotelli: 'Ha quindici chili in più, così non serve a nulla' ?? -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Oltre le polemiche innescate per qualche chilo di, alla fine per Marioè arrivata anche la. Lo ha confermato al Nice Matin ildel, Jean-Pierre Rivère, che però sostiene anche che “Mario farà una grande stagione perché lo metteremo nelle migliori condizioni e perché è un grande giocatore“. I quasi cento chili con cui si è presentato a Coverciano nelle scorse settimane erano troppi per la Nazionale e lo sono anche per ildi Rivère: “Ilnon ha per abitudine di trattare in modo diverso i suoi giocatori. Mario si è messo fuorigioco da solo“. La, però, segue l’aumento di stipendio concessogli daldopo il naufragio della trattativa con il Marsiglia: “Al rinnovo biennale dello scorso anno, avevamo previsto un taglio per la seconda stagione in caso di mancata qualificazione europea. Ma ...