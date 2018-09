Tennis | Djokovic racconta il suo cambio di rotta | “la svolta dopo la sconfitta con

Novak Djokovic vince lo Us Open di Tennis : battuto in tre set Juan Martin Del Potro : Con la vittoria a Flushing Meadows, il suo 14esimo slam ,, è numero 3 al mondo in una classifica mondiale che vede Rafael Nadal davanti a Roger federer, seguito a sua volta da Djoko, Juan Martin Del ...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...

Tennis - Us Open : il trionfo di Djokovic - Del Potro si arrende in tre set : Juan Martin Del Potro piange per l'occasione mancata: 'Ma se dovevo perdere, va bene che sia stato con Nole: è un amico', dice con la voce rotta dall'emozione all'epilogo della finale. E Nole Djokovic ...

Tennis - Us Open : Del Potro ko - terzo titolo per Djokovic : Novak Djokovic batte 6-3 7-6, 4, 6-3 Juan Martin del Potro e vince il suo terzo titolo degli Us Open. Per il 31enne serbo attuale n.6 al mondo è il 14esimo Slam vinto, il secondo di fila dopo Wimbledon. Il 29enne argentino n.3 in Atp rimane invece con un solo titolo del Grande Slam, quello degli Us Open del 2009 vinto contro Roger ...

Tennis - Us Open : Djokovic re a New York. Del Potro ko in tre set : Il futuro del Tennis è un uomo che viene dal passato. Novak Djokovic ha ricominciato a vincere il 2 luglio e non si è ancora fermato. Stanotte ha conquistato per la terza volta gli Us Open vincendo in ...

Tennis - Djokovic trionfa agli Us Open : 02.40 Novak Djokovic è tornato. Il serbo infatti, dopo aver vinto a giugno Wimbledon, si porta a casa il terzo trionfo sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale l'argentino Juan Martin del Potro: 63 76 (4) 63 il punteggio in favore di Nole in tre ore e un quarto di gioco. Per Djokovic, fermo praticamente tutto il 2017 per problemi al gomito destro, si tratta del 14.mo Major: ai 3 Us Open si aggiungono i 6 Australian Open, il Roland ...

Diretta/ Us Open 2018 Del Potro Djokovic (3-6) finale streaming video tv : al serbo il primo set (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: la finale tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si gioca sull'Arthur Ashe domenica 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 22:00(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:01:00 GMT)

Tennis - Us Open : Nadal si ritira - finale Del Potro-Djokovic : Nadal e Federer, sempre loro, si sarebbero contesi tutto il Tennis del mondo, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open: tutto nelle loro mani, comprese le prime due posizioni al mondo, in ...

Tennis - Us Open : Djokovic batte Nishikori - è in finale contro Del Potro : andata a finire come nelle ultime 13 volte: Novak Djokovic ha battuto Kei Nishikori. Stavolta il giapponese ha caricato a salve la sua racchetta e ha issato bandiera bianca senza mai creare davvero ...

Us Open 2018/ Diretta Nishikori Djokovic - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario (Tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Tennis - Us Open Djokovic 'vendica' Federer. Nishikori-Osaka - record giapponese : NEW YORK - Novak Djokovic e Kei Nishikori completano il quadro delle semifinali degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, in dirittura d'arrivo a New York. Nella notte italiana, dopo ...

Tennis : Us Open - Djokovic in semifinale : ANSA, - ROMA, 6 SET - Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di Tennis, a Flushing Meadows. Il serbo, n. 6,, ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente ...