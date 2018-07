Truffa dei rimborsi | il Fisco avvisa | non cadete nella trappola

Truffa sventata - grazie all'occhio vigile dei cittadini : Vedono due uomini, sulla cinquantina, aggirarsi intorno a un condominio con fare sospetto. Uno si infila per le scale, l'altro, invece, suona ai citofoni. Così, dopo averli tenuti d'occhio, un ...

Internet : svelato nuovo tipo di Truffa online per la raccolta dei dati personali : Mentre l’intero settore e le forze dell’ordine di tutto il mondo sono impegnati nella lotta al cybercrime, anche i criminali sono attivi nella continua ricerca di nuovi modi per guadagnare denaro, al di là dell’uso dei malware. Offrire gratuitamente qualcosa che ha un valore può essere un’operazione di marketing vincente, dalla quale i cybercriminali possono trarre vantaggio: i siti web che offrono ai consumatori la possibilità di generare ...

Poste Italiane nel mirino dei Truffatori tramite Facebook : L'evoluzione tecnologica, che ha subito nell'ultimo decennio Internet, ha portato i truffatori a spostarsi dalle email ai social network. Ed è proprio su Facebook che è avvenuta l'ultima truffa. Le vittime sono ancora una volta i clienti delle Poste Italiane e ammontano a quasi 800 membri. La metodo

La Truffa dei biglietti Atm : licenziati dieci dipendenti infedeli : MILANO - Stampavano abusivamente biglietti Atm per poi rivenderli in nero e intascarsi il guadagno. Questa la frode messa in atto da dieci dipendenti dell'azienda di trasporti milanese, che ha registrato un...

Truffa - ancora in carcere Apolloni - il commercialista dei Panama Papers : Inchiesta della Gdf di Roma: in manette anche il titolare di una cooperativa nel mercato dell'intermediazione di forza lavoro

Unico Campania : scoperta la Truffa dei ticket fantasma - cinque indagati : Avevano creato un mercato nero dei biglietti Unico Campania. Un pozzo senza fondo, che alla fine conveniva a tutti: a chi ha falsificato le schede di acquisto dei tagliandi per viaggiare a Napoli; a ...

La Truffa dei sovranisti all'amatriciana : Sull'accoglienza si deciderà sulla base di meccanismi volontari. Sugli hotspot si opererà sulla base di meccanismi volontari. Il trasferimento e il reinsediamento dei migranti irregolari e regolari ...

Sventata la Truffa dei finanziamenti on-line con i fake documenti : Pompei. Sventata la truffa dei finanziamenti on-line con i fake documenti. Con una carta di identità contraffatta, uno stabiese, è riuscito ad accendere un finanziamento on-line per l'acquisto di un ...

I sospetti dei pm sui fondi della Lega : “I rimborsi-Truffa tornano dall’estero” : L’assist è arrivato quando l’indagine pareva arenarsi, e sembra la chiusura d’un cerchio. Una fiduciaria del Lussemburgo ha segnalato a Bankitalia che, nei mesi scorsi, sono rientrati nel nostro Paese tre milioni di euro colLegati ad attività di esponenti o simpatizzanti della Lega. E quel report, tecnicamente su un’«operazione sospetta», è ora nel...

Milano - per la Truffa dei fondi pm chiede 6 anni per ex assessore : “Banchetto a cui tutti hanno partecipato” : “Questa indagine è la presentazione di un banchetto a cui hanno partecipato” pubblici ufficiali “che tutto hanno divorato” pensando che “si può trangugiare tutto, che tutto si possa fare e che si possa usare come si vuole il denaro pubblico”. Lo ha detto durante la requisitoria il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che ha chiesto 6 anni di carcere per Mariolina Moioli, ex assessore alla Famiglia ...

La Truffa dei bollettini da 300 euro. La camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Crac Etruria - le storie dei Truffati in aula : 'Dopo il dramma la beffa - per 400 euro svanite migliaia di euro di rimborso' : Avevano investito 100 mila euro in obbligazioni subordinate. Lei, impiegata part time, lui operaio agricolo: raccontano che quelli erano i risparmi della loro vita. Poi sono stati polverizzati, ...