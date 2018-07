Volley femminile | l’Italia verso i Mondiali Le convocate per il secondo collegiale

Volley : A1 Femminile - Kavalenka giovane opposto per Cuneo : Sarà una stagione difficile e per questo molto interessante, vissuta in uno dei campionati 'toppest' in Europa ed al Mondo. Non vedo l'ora di iniziare a respirare la grande pallavolo italiana e, ...

Volley : A1 Femminile - Julia Kavalenka è l'opposto di Cuneo : ... lontana dalla Bielorussia, sua terra d'origine, sempre al fianco dei genitori coinvolti nel mondo dello sport di alto livello. Il cammino pallavolistico si apre in Spagna, Torrevelaga, per poi ...

Volley : A1 Femminile - il Fenera Chieri '76 riporta Chiara Scacchetti in A1 : Chieri , TORINO, - Chiara Scacchetti, farà parte del roster della Fenera Chieri '76 . La giocatrice di Rubiera ritrova la serie A1, dopo una stagione a Ravenna per rinverdire i fasti dei tre anni a ...

Volley : A2 Femminile - Greta Valli si accasa a Mondovì : MONDOVI' , CUNEO, - Ancora un ingresso nel roster della Lpm Bam Mondovì . Il DS Paolo Borello ha raggiunto l'accordo con la giocatrice varesina Greta Valli, classe '92, lo scorso anno in forza al ...

Volley : A1 Femminile - Anna Kaczmar completa il reparto registe di Cuneo : Sarà 'madrina' dell'estrazione della Lotteria dello Sport: l'elenco dei biglietti vincenti verrà diffuso ai media e pubblicato sul sito della Cuneo Granda Volley. LE PAROLE DI Anna Kaczmar- 'Sono ...

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley. A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Volley : la Lega Femminile ha ufficializzato le partecipanti ad A1 e A2 : MILANO- Nell'Assemblea delle società iscritte alla Lega Pallavolo Serie A Femminile , svoltasi oggi a Milano, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del Volley Femminile. Tra i partecipanti, ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Volley : A2 Femminile - Melissa Martinelli firma per Collegno : Collegno, TORINO,- Melissa Martinelli completa il reparto centrali per la stagione 2018/2019 in serie A2 del Barricalla Cus Torino Volley . LA CARRIERA - Centrale classe 1993, 1.87 cm di altezza, ...

Beach Volley World Tour 2018 Gstaad. Mol/Sorum fanno impazzire la Norvegia dopo vent’anni di digiuno. Oggi la final four femminile : Venti anni e dieci giorni: tanto è durato il digiuno di vittorie della Norvegia nel World Tour. A porre fine a questa assenza di vittorie due predestinati, Anders Mol, e Christian Sorum, 44 anni in due, che hanno saputo crescere in fretta e riportare la Norvegia ai livelli di oltre venti anni fa quando veri e propri miti del Beach volley mondiale come Kvalheim/Maaseide e Hojdalen/Kjemperud se la giocavano alla pari con brasiliani e statunitensi ...

Volley : A1 Femminile - Selime Ilyasoglu - una top player a Cuneo : Cuneo- L' Ubi Banca San Bernardo Cuneo sta facendo le cose davvero per bene per presentarsi ai nastri di partenza del campionato di A1 Femminile con un organico competitivo. Dopo l'annuncio di Srna ...

Volley : A1 Femminile - la turca Ilyasoglu a Cuneo : Cuneo- Dopo l'annuncio di Srna Markovic, l' Ubi Banca San Bernardo Cuneo mette a segno un altro colpo in banda con l'innesto di Selime Ilyasog?lu, schiacciatrice turca in arrivo dall'Alma Blaj, ...

Volley : A2 Femminile - Perugia tessera la centrale Luisa Casillo : Perugia -Rinforzo di lusso per la Bartoccini Gioiellerie Perugia che, dopo l'arrivo di Chiara Lapi e la conferma di Giulia Kotlar, ha tesserato Luisa Casillo, esperta centrale campana, ben nota agli ...

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...