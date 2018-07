Topi nel carcere di Opera | anche in infermeria | i detenuti protestano

Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'AlTopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) - Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttame

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’AlTopiano di Asiago (2) : (AdnKronos) – ‘La collaborazione tra E-Distribuzione e la nostra Amministrazione è doppiamente importante: in termini di sicurezza e in termini di valorizzazione paesaggistica – spiega Franco Sella, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago. Interrando le linee elettriche si potranno infatti evitare molti dei problemi legati in particolare al maltempo dei mesi invernali. Ma soprattutto sarà una grandissima operazione di ...

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’AlTopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) – Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttamente alimentati dal guasto.I lavori, cominciati da alcuni giorni proprio da Asiago progressivamente coinvolgeranno anche i restanti comuni ...

Insurgent - il sequel di Divergent nella disTopica Chicago di domani : Insurgent Insurgent, il secondo capitolo della trasposizione cinematografica dei romanzi di Veronica Roth “The Divergent Series”, è arrivato su Infinity. Questo episodio della saga ambientata nella Chicago del futuro ha incassato 297 milioni di dollari e ha ottenuto diverse candidature tra Mtv Movie Awards e Teen Choice Awards (dove è stata premiata Shailene Woodley come migliore attrice d’azione, conquistando insieme a Theo James anche il ...

Nas - sequestrate 100 tonnellate di cibo bio : etichette irregolari e Topi tra le merci : Merce dichiarata biologica ma che in realtà non lo era per nulla: questo è quanto scoperto dai Nas che hanno effettuato sequestri di cibo bio per 100 tonnellate. In alcune ditte sono stati ritrovati topi che si aggiravano tra la merce, irregolarità all'interno delle etichette o addirittura cibo scaduto. Da Bologna ad Aosta ed anche nel milanese, tre aziende sono state fatte chiudere dai carabinieri perché non rispettavano i parametri ...

Nelle forme gravi di eczema aTopico aumenta il rischio cardiovascolare : Un gruppo internazionale di ricercatori ha valutato il rischio di malattie cardiovascolari in soggetti con eczema atopico moderato o grave. I risultati hanno indicato che, Nelle forme gravi e attive di eczema, si osserva un rischio cardiovascolare aumentato. Le evidenze raccolte da questa ricerca hanno un importante riscontro pratico, in quanto suggeriscono che le persone con forme gravi e attive di eczema atopico dovrebbero sottoporsi a ...

PorTopiccolo - nel weekend il park sale a 10 euro prezzo fisso : Fissata in estate una nuova tariffa minima per festivi e prefestivi, anche se ci si ferma solo per un caffè