' Caso Spezia' | chiesti 2 punti di penalizzazione per il Parma | a rischio la serie A

Caso Parma - lo Spezia allo scoperto : il comunicato ufficiale del club : “In seguito al clamore mediatico sviluppatosi nel periodo successivo all’incontro Spezia - Parma del 18 maggio scorso, la società Spezia Calcio intende chiarire che, nel pieno rispetto delle normative federali previste dal Codice di Giustizia Sportiva, si è immediatamente attivata per trasmettere alla Procura Federale il contenuto dei messaggi ricevuti nei giorni precedenti la partita in questione dai propri tesserati Filippo De Col ed ...

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...