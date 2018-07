Softball | Europei U19 2018 | buona la prima per l’Italia Spagna battuta 9-2

oasport

(Di lunedì 16 luglio 2018)laper l’Italia, vincente per 9-2 sullaal debutto nell’Europeo U19 in programma a Staranzano. Un successo arrivato in cinque riprese, con tre attacchi che hanno portato otto punti e la chiusura al quinto inning. Una vittoria arrivata però in rimonta, perché nellaripresa il bunt di Serrano e il singolo di Fe hanno sorpreso la difesa azzurra. Ma la risposta è stata poderosa, perché al secondo lancio del primo attacco, Laura Vigna ha già esploso un fuoricampo. Ma il meglio doveva ancora venire, perché poco dopo ci ha pensato Sara Cianfriglia a far saltare il banco, sparando lungo a sinistra con basi piene e completando il grande slam. Il 6-1 è arrivato qualche attacco dopo, merito ancora di Vigna, poi però laha avuto un sussulto riuscendo a difendersi con conto pieno, limitando i danni. In pedana di lancio per l’Italia c’era Alexia ...