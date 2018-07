Blindato l’aggiornamento iOS 11 4 1 su iPhone | le novità per la sicurezza e i problemi

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Un po' a sorpresa l'aggiornamento iOS 11.4.1 suè stato rilasciato nelle scorse ore da Apple. In effetti Cupertino, nelle scorse settimane, aveva reso disponibili solo due beta per il firmware minore che poi è giunto subito nella sua versione definitiva per tutti i possessori di melafonini, dall'X fino all'ormai datato5S. Quali sono lein distribuzione?Il firmware iOS 11.4.1 pesa decisamente poco, ossia 206,9 MB eppure leal suo interno non mancano e un valore particolare lo assume per lala funzione USB Restricted. Di che cosa si tratta? La specifica modalità serve ad impedire il collegamento via USB di qualsiasi dispositivo, se questo è bloccato da almeno un'ora. La voce specifica si trova a nelle impostazioni sotto la voce Touch ID o Face ID (per quanto riguarda l'X) e nello stile Apple, l'apposito toggle servirà proprio a ad ...