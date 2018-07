F1 | Hamilton diserta l’intervista e non dà la mano a Raikkonen |  Lewis fa il risentito a

sportfair

: RT @guidoxii: Hamilton diserta intervista e stretta di mano...che rosicata??. Che caduta di stile Principino #BritishGP #f1 #Hamilton #quiac… - ptrapani : RT @guidoxii: Hamilton diserta intervista e stretta di mano...che rosicata??. Che caduta di stile Principino #BritishGP #f1 #Hamilton #quiac… - guidoxii : Hamilton diserta intervista e stretta di mano...che rosicata??. Che caduta di stile Principino #BritishGP #f1 #Hamilton #quiacasaloro - rossella1616 : RT @cristiano_besi: Hamilton diserta l'intervista?? Che sportività ?????? #SkyMotori #BritishGP giuro che se mai andasse in Ferrari smetterò d… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Lewisnon è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende conUna gara strana quella dia Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimisopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare felice di fronte al suo pubblico.al termine della garal’intervista in compagnia die Vettel ed una volta dietro il podio cala il gelo tra lui ed il collega finlandese, reputato colpevole dellavra azzardata che l’ha temporaneamente buttato fuori dalla gara. Anche sul podio non c’è un gesto d’intesa tra i due ed in conferenza stampa il britannico continua a lanciare frecciatine a. ...