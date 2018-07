La Svezia vince e Michelle Hunziker paga la scommessa

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Calcio - Mondiali 2018 : Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi - scandinavi costretti a vincere : Un match per cuori forti andrà in scena domani, mercoledì 27 giugno, all’Ekaterininburg Arena per l’ultima sessione di gare del gruppo F. Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2018 in Russia in una sfida che si preannuncia all’ultimo sangue. I sudamericani, infatti, sono reduci da due straordinarie vittorie contro Germania e Corea del Sud, ma non sono ancora al sicuro, in quanto una sconfitta ...

Germania-Svezia - Löw : 'Non sarà semplice - ma vinceremo ancora noi' : La sconfitta della Germania all'esordio di Russia 2018 contro il Messico ha fatto rumore. Un ko clamoroso ed inaspettato quello subito dai campioni del mondo in carica, che in vista della seconda giornata della fase a gironi sono già chiamati ad affrontare una gara da dentro o fuori. La Nazionale di Joachim Löw si gioca il tutto per tutto contro la ...

Calcio - Marco Van Basten : “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia” : Marco Van Basten dimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostro Calcio ed i giudizi non sono affatto positivi. Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Van Basten non ha ...

Svezia - esordio vincente : esordio vincente per la Svezia nel girone F ai Mondiali in Russia. Grazie al rigore trasformato da Andreas Granqvist al 65', gli scandinavi hanno superato 1-0 la Corea del Sud, agganciando al comando ...

Ibrahimovic cambia idea : "In Russia ci sarò anch'io. Chi vince? La Svezia!" : Sempre il solito Zlatan Ibrahimovic, spaccone e con una grande voglia di scherzare. È questo il ritratto uscito dall'intervista che l'attaccante svedese ha concesso ai microfoni della Fifa. A differenza di quanto dichiarato qualche settimana fa, Ibra in Russia ci sarà, anche se solo da spettatore. Le sue favorite? Le stesse indicate dagli addetti ai lavori con una sola eccezione: la sua amata Svezia.Ibra, che da quest'anno gioca con la squadra ...

