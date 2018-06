“Un sogno” E la Atzei lo annuncia sui social | la foto con Onestini manda in tilt il

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Chiusa l’esperienza televisiva de “L’Isola dei Famosi”, Biancatorna alla sua prima passione con il nuovo singolo “Risparmio un sogno”, prodotto da Diego Calvetti e da oggi in radio e in tutti gli store digitali e le piattaforme streaming. Un brano che porta la firma del cantautore Ultimo, vincitore del Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte, e che arriva dopo la pubblicazione di “Fire On Ice”, colonna sonora dei Campionati mondiali di pattinaggio su ghiaccio ISU Worldwide Figure Skating 2018. “Arriva un momento nella vita di una persona – spiega Biancaa proposito del nuovo singolo – in cui si sente il bisogno di voler scegliere, avendone le possibilità, solo ciò che fa star bene tenendo qualcosa solo per sé, prendendosi lo spazio che manca semplicemente perché è così che va la vita, risparmiando un ...