sportfair

: Calciomercato Bologna, Saputo: «Verdi, ecco come agiremo» - CalcioNews24 : Calciomercato Bologna, Saputo: «Verdi, ecco come agiremo» - CalcioWeb : #Bologna, #Saputo allo scoperto: da #Donadoni al calciomercato al nuovo allenatore, novità a sorpresa su Verdi - Sport_Fair : Bologna, Saputo sul calciomercato: il profilo del nuovo tecnico, Verdi e lo stadio, tutti i dettagli -

(Di venerdì 25 maggio 2018), Joeha parlato del futuro della sua squadra, che ripartirà da unallenatore dopo l’esonero di Donadoni di ieri pomeriggio Il presidente del, Joe, ha dato ieri l’annuncio dell’esonero di Roberto Donadoni dal ruolo didella squadra emiliana. Adesso la società è partita alla ricerca di un valido sostituto per la prossima stagione, come evidenziato dallo stessooggi: “Il nostro confronto è stato franco e onesto – rivela la ‘rosea’ -, l’ho ringraziato per quello che ha fatto e lo considero un allenatore di primissimo livello. Ritengo però che dopo tre anni il suo ciclo asia arrivato al termine nonostante l’impegno e la professionalità. Solo colpa sua?in società, dal presidente in giù, abbiamo sbagliato qualcosa. Stiamo cercando un allenatore affamato che abbia il fuoco e il desiderio di ...